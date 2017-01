VILANDER OPLEO PO TENISKIM LEGENDAMA: Ne želim Nadala i Federera u finalu. Evo zašto!

Federer i Nadal su dugo vladali tenisom, ali zbog povreda i pada forme dugo nisu igrali jedan protiv drugog u finalu nekog Gren slem turnira. Nadal je trenutno deveti, a Federer 17. igrač na ATP listi.



Njih dvojica odigrali su 34 međusodna duela u karijeri, a Nadal vodi 23:11 u pobedama. Poslednji put su igrali 2015. u finalu turnira u Bazelu, a slavio je Federer.



Njihov poslednji duel na jednom Gren slem turniru bio je 2014. u polufinalu Australijan opena, a pobedio je Nadal.

Federer je već u polufinalu Australijan opena, dok će se Nadal u četvrtfinalu turnira u Melburnu sastati sa Milošem Raonićem. Njih dvojica bi mogla da se sastanu u finalu Australijan opena.



"Bilo bi lepo videti ih opet u finalu, ali bi isto tako bilo lepo videti Džona Lenona i Elvisa Prislija da pevaju zajedno. Međutim, to nije moguće. Njihovo rivalstvo nikada neće umreti, ali jedan meč neće to mnogo da promeni. Moram da kažem da bi bilo fantastično videti nova lica u finalu", rekao je Vilander i dodao:



"Ova dva igrača su odigrali sjajna finala i ne želimo da ponovo gledamo još jedno. Ja to ne želim. Potrebna su nam nova lica, teniseri koji nikada nisu bili u takvim situacija. Federer i Nadal su daleko od svojih najboljih dostignuća. Ako oni u svojim narednim mečevima misle na titulu, onda sigurno neće da pobede. Sada se svi pitaju da li Federer može da osvoji 17. Gren slem titulu i da li Rafa može da se vrati u svetski vrh ako pobedi na Australijan openu... Zato su nam potrebna nova lica koji ne igraju za titule, već zato što vole sport i vole da se takmiče".



Inače poznato je da Mats Vilander ne voli i Novaka Đokovića.



