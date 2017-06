(VIDEO) TI, BRE, DETE NISI NORMALAN: David ponovo ostavio sve u čudu, ali je na kraju razotkriven!

Najmađi iluzionista koji je stao na scenu šoua "Ja imam talenat" David Rao (14) uspeo je zahvaljujući glasovima publike da se plasira u superfinale ove emisije.

Nakon što je sve fascinirao kada je članovima žirija uspeo da pročita misli i kada ih je u finalnoj emisiji izveo na scenu i naterao da se zakunu u najmilije da ne sarađuju s njim, David je došao spreman da još jednom raspameti sve u samoj završnici najgledanije sezone šoua za najdarovitije.

Nakon što je ponovo predvideo šta će se dogoditi, u komentarima žirija se čulo "ti, bre dete, nisi normalan".

- Ima on svoju tajnu, ali neću je otkriti, zato što je on to genijalno uradio. Videla san šta je iza - rekla je članica žirija, koja je u jednom trenutku otišla iza scenografije da vidi o čemu je reč.

- Davide, svaka čast. Definitivno su sva četiri tvoja nastupa za mene bila enigma. Ti vladaš materijom, da ne govorim o tvojim godinama. Bravo - rekao je Žika.

