ŽENI SE TAKI MARINKOVIĆ! Stigao na svadbu kod Milice i Bore pa šokirao priznanjem: Žena je iz Bosne i mnogo se volimo

Taki Marinković je veseo i raspoložen kao i uvek stigao na svadbu kod Milice i Bore.

Na samom početku otkrio je i da se on uskoro ženi.

- Ženim se uskoro, žena je iz Bosne i mnogo se volimo. Moja ćerka pobeđuje ove godine i to je sigurno. Ne sviđa mi se Stanislav jer ne staje u njenu odbranu. To što se njegovoj ćerki ne sviđa moja ćerka ni to me ne zanima, njen tata joj je rekao da ugasi taj profil gde pljuje Maju - rekao je Taki a onda pokazao pune džepove para

Podsećamo, Bora Santana i Milica Kemez danas su izgovorili sudbonosno "da", a zvanice uveliko pristužu na svadbu.

