SVI PUNOLETNI GRAĐANI MOGU! Prijavite se ovde i osvojite vaučer za opremanje stana u iznosu od 10.000 EVRA!

Želiš da opremiš stan? Iskoristi fenomenalnu akciju tokom maja i uredi svoj dom gotovo BESPLATNO!

Dnevna soba, spavaća soba, kuhinja, kupatilo... Spisak potrebnih stvari je dug, a krajnja cifra visoka. Međutim, u samo dva koraka možete doći do vaučera za opremanje stana i to u iznosu od 10.000 EVRA!

Sasvim dovoljno da vašem prostoru date novu notu i da ponovo uživate u vašem domu - potpuno novom!

Kako možete doći do vaučera?

Prvi korak jeste da se registrujete na platformi meridianbet.rs, a drugi da uplatite najveći depozit u toku maja.

Pojasnićemo: nakon registracije na meridianbet.rs sajtu ili mobilnoj aplikaciji odmah dobijate 4.000 dinara potpuno besplatno, koje možete iskoristiti da se zabavite uz slot igre ili sportsko klađenje, a nakon toga uplatite depozit i ako on bude najveći u toku maja - vaučer je vaš!

I to je to – da, dobro ste pročitali! Put do novog stana nikada nije bio lakši!

Rang lista će se redovno ažurirati na sajtu meridianbet.rs, tako da uvek možete biti u toku sa najnovijim informacijama i svojom pozicijom u trci za novi stan!

Osvojite 10.000 evra i sa uživanjem opremite svoj stan! Neka ovo bude vaša godina iz snova – kladite se u Meridianu!

Promo