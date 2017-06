TAMARA IZ BOLNICE IDE U MANASTIR: Đurićevu posećuju monasi, ali i bivši dečko Makarona!

Starleta Tamara Đurić više od mesec dana leži u bolničkoj postelji zbog akvafilera koji joj se izlio u telu nakon uvećanja zadnjice. Lekari još ne dozvoljavaju da se kreće i jedini momenti kada joj je to dopušteno su odlasci u manastir.

Iako je sada van životne opasnosti, Tamara nije sanirala posledice intervencije na guzi, koja je mogla da je košta života.

"Tamara je i dalje u bolnici. Nakon što je sa VMA prebačena u privatnu kliniku, nažalost još tamo leži, iako se nadala da će izaći ranije. Ne sme previše da izlazi, niti da hoda. Ide na masažu i drenažu i prima terapiju. Dozvoljavaju joj samo da ode do manastira. Ponakad nakratko izađe do frizera i to je to", kaže izvor blizak Tamari, kojoj temperament ne dozvoljava da miruje, ali je svesna da ukoliko želi da očuva zdravlje, mora da se primiri.

Đurićeva u ovim teškim trenucima, kada shvata šta je sve moglo da joj se dogodi, najviše voli da razgovara sa monasima. U teškom periodu kroz koji prolazi potrebno joj je mnogo snage i razumevenja, koje osim u okrilju svoje porodice traži i u duhovnosti. Tamara je inače posvećena veri, ali o tome nikada nije pričala u javnosti.



"Svaki slobodan trenutak koristi da ode do manastira i razgovara sa monasima. To je ispunjava i prija joj da provodi vreme tamo. Kaže da kroz razgovore s njima upoznaje sebe."

Osim najbližih članova porodice, Đurićevu često posećuje i bivši dečko Dejan Palić Makarona, sa kojim je u ljubavi bila pet godina. Osim što je Tamari bio najveća podrška dok je bila u rijalitiju „Farma”, on joj je i sada na raspolaganju, iako nisu zajedno.

"Tačno je da joj Makarona dolazi u posetu kad god ima vremena. Koliko znam, nema tu više emocija i oni su samo prijatelji. Kako su nastavili da sarađuju, to je njihov kontakt osnažilo i on uvek joj pritekne u pomoć za sve što joj je potrebno. Dolazi joj i porodica, ali niko od njih ne može da se zadržava dugo kod nje jer joj je zgusnut raspored terapija", ističe izvor, koji tvrdi da Tamara i Makarona nisu u vezi.

