ŠOK ZA ŠOKOM: Simon izrekao neverovatne optužbe o Milici Dabović četiri meseca nakon batinanja!

Šime Šiklić Simon, bivši dečko Milice Dabović, koji je priznao da ju je pretukao, izneo je na Tviteru šokantne tvrdnje o našoj nekadašnjoj košarkašici.

Šiklić je na ovoj društvenoj mreži naveo da se zabavljao sa jednom lezbejkom, a iz njegovih poruka može se zaključiti da se radi o Milici.

"Ja reč protiv lezbejki ne smem da kažem jer sam i sam bio sa jednom takvom u vezi do skoro", napisao je on, a na komentar jednog pratioca da bi mogao da napiše knjigu, on je odgovorio:

"Ona već piše knjigu tako da je moja nepotrebna".

foto: Printscreen Twitter

Podsetimo, Milica već mesecima najavljuje da će objaviti svoju autobiografiju, pa je ovaj Simonov komentar mnogima bio dovoljan dokaz da je upravo na nju mislio.

(Kurir.rs/Foto: Printscreen)