ŠOK INTERVJU: Aleksandra Mladenović o komentarima JK, svađi sa Prijovićkom, Ceci, Mariji Šerifović

Nakon 4 godine takmičenja u "Zvezdama Granda", Aleksandra Mladenović prošle godine ušla je u samo finale, a posle hita "Ludilo", Saša Popović priznaje da se baš izdvojila.

"Ovo je mač sa dve oštrice, sada moram da se potrudim i ispunim očekivanja. Ova pesma donela mi je mnogo posla i popularnosti, ali ostala sam skromna i na zemlji i ne glumim zvezdu. To sam što sam", kaže Aleksandra.

Marija Šerifović ti je mnogo pomogla oko ovog hita, a preplakala si takmičenje zbog nje?

"Mnogo sam se plašila Marije. Kada sam u takmičenju pevala njenu pesmu, ona me je toliko iskritikovala i rekla da je dobila herpes dok me je slušala. Ja sam plakala i bilo mi je mnogo neprijatno. Rekla je da sam joj pičila po živcima i da nije mogla da me gleda koliko sam je nervirala."

I onda ti je producirala pesmu?

"Iskreno, nisam to očekivala nakon svih uvreda, ali ona me je odvela kod Saška Nikolića i pomogla mi da napravimo hit. Ko bi rekao?! Nakon toga smo počele i da se družimo."

Da li si nekad s njene strane osetila simpatije i da joj se dopadaš kao devojka?

"Ne, mislim da je u pitanju samo prijateljstvo i da tu nema mesta za tako nešto."

Uskoro nastupaš sa Šabanom, za koga si govorila da te je uzeo na zub.

"Imam veliku tremu, to je velika odgovornost jer pevam sa kraljem narodne muzike. Pevala sam njegovom unuku na punoletstvu i tada me je pohvalio."

Kažu da Šaban voli mlade pevačice, šta ćeš ako baci oko na tebe?

"Samo kolegijalno i poslovno. Ne verujem da bi do toga uopšte moglo da dođe."

Ti si iz Žitorađe kao i Ceca Ražnatović. Kako ti je ona pomogla?

"Ona mi je pomogla što se pevanja tiče. Ja sam imala veliku želju da je upoznam i Cecin otac me je odveo kod nje kući i tu smo sedele i pričale. Bila sam uporna da pevam njenu pesmu Kuća časti iako me je ona molila da to ne radim jer nije bila odgovarajuća matrica. Pomagala mi je i vežbala sa mnom dok je nisam spremila. Naši roditelji se poznaju i tako sam stupila u kontakt sa njom, imala sam samo 17 godina i nakon toga nam se nikad više nisu ukrstili putevi."

Pričalo se da si se zabavljala sa njenim Veljkom.

"Veljka sam videla jednom u životu, čak se ni ne družimo."

Je l’ ti Ceca savetovala kako da se oblačiš na takmičenju, dobijala si mnogo negativnih komentara?

"Ona mi je rekla samo da budem ono što jesam, prirodna, lepa, i to je to."

Jelena Karleuša ti je rekla da ličiš na kafansku pevaljku.

"Nisam joj to uzela za zlo jer me je verovatno prozivala zbog Cece. Verovatno joj bode oči što smo obe iz Žitorađe. Ja tek treba da gradim svoj stil, još sam mlada, biće to sve bolje."

Nedavno si ugradila silikone?

"Nisam želela da pričam o tome. Uradila sam male silikone i skromne, nisam želela da to bude vulgarno i napadno već samo da mi ne padaju haljine na nastupima. Na finalu ‘Zvezda Granda’ pala mi je haljina i sve se videlo. Zapravo, nije imalo šta da se vidi. (smeh)"

Što se nisi napumpala kao Dara Bubamara da odmah rešiš posao?

"Videla sam Daru na slikama, ne poznajem je lično i stvarno su joj velike sise. Ona zna koji broj voli, meni je dosta i ovo."

Ti si jedna od retkih mlađih pevačica koja nastupa na romskim svadbama. Jel ti drago što te zovu?

"Ponosna sam na to, kod njih je uvek žurka i prelepo veselje. Ljudi misle da je tamo dosadno i da te svi cimaju, a zapravo je uvek ludnica. Nikad nisam imala neprijatne situacije."

A kakava si sada sa Aleksandrom Prijović, jeste li se pomirile?

"Nismo prestale da pričamo, kada se sretnemo, javimo se jedna drugoj, i to je to."

Rekla si je ona tražila da se pomirite, ali da nisi prihvatila.

"Sve je to napumpano."

A zašto je ona prestala da peva po svadbama i privatnim veseljima?

"To ona zna, napevala se ona dosta, peva od svoje petnaeste godine. U klubovima se peva po dva sata, pa verovatno hoće da se odmori malo. Naradila se ljudski kao dete, sad joj odgovaraju klubovi, dosta joj je."

Kažu da je njoj lako jer ima jak vetar u leđa.

"Mislim da je kod nje za sve zaslužna pesma ‘Za nas kasno je’, to je cela priča. Ne mislim da je neko gura i forsira. Ja pevam njene pesme na nastupima i stvarno su hitovi."

Rada Manojlović i Haris Berković navodno su raskinuli zbog tebe, čak se pričalo i da te je izbacila iz njegovog stana?

"Nema prostora za tu priču, Haris i ja smo zajedno bili na američkoj turneji i to je bio povod tim spekulacijama, ali nema ničeg između nas."

Mnogi kažu da Rada i ti baš ličite.

"Ona je živa vatra, isto kao i ja. Drago mi je zbog tih komentara."

