KATARINA GRUJIĆ OŠTRO O KOLEGAMA: Neću kao Prija da budem nečija snajka!

Svi momci mojih prijateljica,koleginica i poznanica za mene nisu muškarci već ih gledam kao žene. U mom slučaju će neko pre biti dečko ili muž Katarine Grujić, kaže pevačica

Katarina Grujić od početka letnje sezone boravi na Crnogorskom primorju, gde radi i odmara se.



Ne samo što je povela celo svoje društvo, s kojim banči svaku noć po budvanskim klubovima, već i novog dečka, kog još uvek ne želi da predstavi javnosti.



Pevačica u razgovoru za Kurir Stars otkriva na koji način uspeva da joj svaka pesma postane hit, koliko i kako je zarađivala pre takmičenja „Zvezde Granda“, govori o koleginicama, silikonima, o raskidu s bivšim dečkom Nemanjom Buhom, ali nije krila emocije ni prema novoj ljubavi.

-Nova pesma „Paranoičan“ oborila je rekord ove godine. Presrećna sam kako je prošla, u svakom kafiću, klubu, pa čak i u komšiluku stalno je puštaju. Nadala sam se, iskreno, da će dobro proći jer ono što ja odaberem i mislim da je dobro, uvek bude hit.



Kako to da svaka pesma koju snimiš postane hit?

-Sve pesme do sada sam birala isključivo sama. Moja je poslednja. Biram pesme koje mi leže, koje imaju moju energiju i za koju znam da će devojke odlepiti na nju.



Da li se tvoj honorar povećava posle svake pesme?

-To je normalno. Kada izbacite pesmu i ona postane hit, automatski se diže cena honorara. Gazde lokala odmah zovu i popunjava se sve više termina, ali o tome vode računa moji menadžeri.



Sećaš li se koliko novca si zaradila na prvoj svirci?

-Tačno se sećam (smeh). Pošto sam iz Beograda i ceo život sam izlazila po klubovima, imala sam veliku želju da baš tu započnem karijeru. Tako je i bilo. Tada sam imala 18 godina i prva suma koju sam zaradila bila je 150 evra.



Tvoje starije kolege za nekoliko minuta dobiju po nekoliko hiljada evra bakšiša, a ti?

-Naravno, ne samo na privatnim proslavama već i po klubovima. Na jednom privatnom slavlju sam uzela veliku sumu novca, koju sam odmah podelila sa svojim muzičarima, ali ne bih otkrivala iznos.



Isplati li se u današnje vreme izdavati album, s obzirom na to da većina pevača kuka jer su velike pare bačene za džabe?

-Iskreno, ne verujem da se isplati jer se vreme promenilo i neke druge stvari su postale prioritet. Ali, bože moj, ja svakako pripremam svoj prvenac, koji ću izbaciti na zimu, jer moja publika to priželjkuje i zaslužuje.

Kakav ti je Filip Živojinović frajer i da li ti je žao što ti nisi Brenina snajka umesto Aleksandre Prijović?

-Svi momci mojih prijateljica, koleginica i poznanica za mene nisu muškarci već ih gledam kao žene, tako da ne bih nikoga komentarisala. U mom slučaju će neko pre biti dečko ili muž Katarine Grujić jer me titula nečije snajke ne zanima.



A Cecina?

- Ha-ha-ha. Ponavljam, ne zanima me titula nečije snajke, ja pucam na nešto veće.



U kakvim si odnosima s Milicom Pavlović, da li ste zakopale ratne sekire?

-To što se ja ne družim s većinom estrade ne znači da s nekim imam problem. Nas nikad niste videli ni čuli da se prozivamo i pljujemo i ne vidim potrebu što bih nastavljala ovu temu.



Tebe zovu „Kaća silikonka“. Hoćeš li stati s tim ili planiraš ponovo da odeš pod nož i doradiš nešto?

-Ono što sam radila na sebi nikada nisam krila jer nemam razloga da glumim neko ludilo kao pojedine koleginice. Da, naravno, kad budem starija, planiram da krenem sa botoksom kako bih održavala svoju lepotu.

Da li si nekad pokajala zbog silikona?

-Ne! Ako ikad budem menjala grudi, mogu ih samo povećati za dva broja (smeh). Radim onako kako se meni sviđa i odgovara.



Kojim koleginicama su pod hitno potrebni implantati?

-Nijednoj! Devojke stavljaju grudi ako im se ne dopada što imaju male ili ih to muči pa žele da promene izgled. Nemam prava da bilo koga komentarišem jer svi imamo različita mišljenja.



Opet si srećna u ljubavi. Ko je tvoj novi dečko?

-Postoji neko ko me čuva i ko me čini srećnom.



Zašto mu pokrivaš facu na zajedničkim slikama koje objavljuješ na Instagramu?

- Ne znam o čemu pričate (smeh).



Kad se udaješ?

-Ne planiram takve stvari, kad se desi, desi se.

-Nisam želela nikada da pričam o tome i nikada neću pričati o svojim privatnim i intimnim stvarima! Poštujem to što sam imala s njim i na tome će se i završiti.

Uplašile je pretnje Albanaca

Strahovala sam za svoj život



Poslednjih dana bila si na meti Albanaca, koji su ti pretili klanjem jer si podržala Kosovo. Kako si se osećala kad si dobijala sve te ružne poruke?

-Strašno! To je toliko ružno i sramno. Nisam htela da ćutim i odmah sam objavila na Fejsbuku to psihičko maltretiranje. Nije ti svejedno kad dobijaš pretnje ubistvom, strahovala sam za život, iako sam donekle bila sigurna da su to samo pretnje koje se ne mogu ostvariti. Neka pišu šta hoće, više se ne opterećujem.