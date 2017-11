Postajem pevačica! Pesmu mi pišu Marina i Bosanac

Rešila sam da snimim singl. Imam više harizme nego 80 odsto onih koje pevaju godinama. Ako ubodem hit, videćete kakvu ću karijeru napraviti, kaže rijaliti zvezda



Miljana Kulić odlučila je da se oproba u muzičkim vodama i već je odabrala tim koji će joj raditi prvi singl. Po njenoj želji, tekst će pisati Marina Tucaković, dok bi volela da aranžman uradi hitmejker Dragan Stojković Bosanac.



Period između učešća u dve sezone „Parova“ Miljana koristi da se odmori kako bi prikupila dovoljno energije za buran period koji je očekuje, ali priprema i jedno iznenađenje za obožavaoce.

- Rešila sam da snimim singl! Mojim fanovima se mnogo dopada kako ja na specifičan način pevam pesme, to su mogli da vide u rijalitiju, pa sam zato rešila da ih obradujem. Već sam počela s pripremama za snimanje pesme. Tekst će pisati najverovatnije Marina Tucaković, ona je naš najbolji tekstopisac i logično je da sam se odlučila za nju. Problem su mi aranžman i muzika, pa sam zato planirala da zamolim gospodina Bosanca da mi on pomogne oko toga. Znam da je on uradio mnogo pesama koje su veliki hitovi, pa ne sumnjam da će i meni napraviti jedan hit. Evo, iskoristiću ovu priliku da mu javno ponudim saradnju - kaže Miljana za Kurir Stars.



Konkurencija na estradi uopšte je ne plaši.

- Kad mogu svi, što ne bih i ja mogla da budem pevačica?! Imam više harizme nego 80 odsto onih koje pevaju godinama. Ako ubodem hit, videćete kakvu ću karijeru napraviti. Nadam se da će Marina i Bosanac u tandemu napraviti dobru pesmu za mene - rekla je Kulićeva.



Ivan Ercegovčević / Foto: Zorana Jevtić; Dragana Udovičić

