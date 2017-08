SELI SE IZ PORODIČNE KUĆE: Katarina Grujić dobila stan od 100 kvadrata!

#lastnight 🎤 #mostar #HAVANA 🔥🔥 @lagatafashiion 🔥🔥 Vidimo se veceras u klubu "PULSE" Crikvenica (Hr) 🎤❣️

A post shared by 🌸 K A T A R I N A G R U J I Ć (@katarinagrujic.doll) on Aug 18, 2017 at 11:18am PDT