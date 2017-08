SEVERINA I MILAN NASTAVLJAJU BORBU: Ročište na čekanju dok sudija ne ozdravi!

Za tu se meru, koja je šokirala Severinu, saznalo sredinom juna. No novo ročište je odgođeno do daljnjega jer je sudija na bolovanju. Sudija Verica Nikić koja inače, vodi spor u kojem srpski milijarder traži da dečak živi s njim, da pevačica plaća alimentaciju, kao i da viđa dete svake druge nedelje od srede do nedelje.



"Ovo nije prva nakaradna mera Verice Nikić. Ona je takođe prošle godine donela privremenu meru da Aleksandar ne ide u vrtić četiri meseca, a na sudu me pitala jesam li zvala oca za saglasnost da mali ide u vrtić", rekla je Severina u jednom intervjuu i napomenula da ju je Nikićeva iznervirano izbacila iz sudnice kad joj je pjevačica rekla da 'od nas dve, ja sam veći čovek'.

Severina, kojoj je sud u Splitu poništio privremenu meru, poslednjih nedelja vratila se nastupima, a u pauzi između koncerata odmara se u rodnom Splitu. Na Žnjanu, tik do mora, ima stan, a susedi su joj Tompson i Igor Štimac.

U Splitu su s njom pre nekoliko dana viđeni sin, suprug Igor Kojić (30), svekar Dragan Kojić Keba (56) i svekrva Olja (52), koji žive u Beogradu.

Kao što Milan sina redovno vodi u zagrebačke šoping centre, gde mu kupuje igračke, Keba to isto radi s unukom, samo u Splitu. Seve, koja izbegava javne plaže, ovaj put se kupala ispred stana, kao i njen svekar Keba.

Igor Kojić je suprugu često pratio po letnim nastupima, a viđeni su i na koncertima. Severina zbog Milanova insistiranja u poslednje vreme fotografije malenog Aleksandra sve manje objavljuje na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić

(Kurir.rs/24sata.hr, Foto: Damir Dervišagić, Fonet, Kurir)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

SEVERINA I IGOR SASLUŠANI U POLICIJI: Kojići pred sudom zbog optužbi Milana Popovića