(VIDEO) TEJLOR SVIFT ISKOPIRALA SEVERINU? Američka pevačica novim spotom uzdrmala svet, a ideju ukrala od Kebine snajke

Njihovo i dokaze prenosimo u potpunosti:

"Dok celi svet ne prestaje gledati spot Tejlor Svift za pesmu "Look What You Made Me Do", u kojem se prikriveno obračunala s mnogima iz sveta šoubiza, i Severini fanovi, kojih ima skoro milion na Fejsbuku i 680 hiljada na Instagramu koji u korak prate našu zvezdu, primetili su neke detalje i sličnosti.

foto: Printscreen YT

Naime, neki od kadrova neodoljivo podsećaju na kadrove iz Severininog spota za pesmu "Silikoni", snimljenu prošle godine, pod redateljskom palicom Petra Pašića. Osim kadrova iz "Silikona", zanimljiva je i gotovo preslikana scena s najveće regionalne turneje "Dobrodošao u klub" redatelja Tomaža Pandura, održane 2013. godine.

foto: Printscreen YT

Pogledajte pa procenite sličnosti:

(Kurir.rs/Dnevnik.hr, Foto: Printscreen/YT)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) NJOJ GODINE NE MOGU NIŠTA: Severina nikad vatrenija na nastupu! Telo za medalju!