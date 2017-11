ANA I RASTA PODELIĆE SVOJU VILU NAPOLA: Razvod od 500.000 evra! U vili grade dva zasebna ulaza!

Ana Nikolić i Stefan Đurić Rasta su u braku započeli gradnju kuće od 500 kvadratnih metara u vrednosti od pola miliona evra, saznaje Kurir! Ukoliko se razvedu, pevačica i reper su odlučili da podele ovu nekretninu na ravne časti!



Ana i Rasta krili su od javnosti da su kupili plac od 10 ari, gde majstori i dalje rade iako javnost bruji da se popularni par razvodi.

- Čim je ona zatrudnela, počeli su da tragaju za placevima i pronašli su odgovarajući u Velikom Mokrom Lugu, koji su platili oko 80.000 evra. Angažovali su radnike i započeli gradnju. Međutim, pošto spoljni radovi još nisu završeni, možda i promene raspored prostorija, pa će Ana i Rasta, ako se razvedu, imati zasebne delove i dva ulaza! Zasad su sagrađena dva sprata, a rade i potkrovlje - otkriva naš izvor.

foto: Marina Lopičić



Ekipa Kurira juče je posetila mesto gde Nikolićka i Đurić grade kuću. Zatekli smo radnike koji nisu želeli da odaju informacije. Međutim, komšija nam je otkrio da Ana i Rasta nisu dolazili tu već mesec dana.

- Ranije su stalno bili ovde. Čim vidim džip, znam da su oni. Nisam ih video sigurno mesec dana. Voleo bih da se što pre dosele, stalno ih gledam na TV - rekao je komšija.



Ana je pre godinu dana izjavila da ona i njen suprug planiraju gradnju kuće, ali je tada rekla da bi volela da njihov dom bude na Avali:

- Nećemo kupiti kuću u centru grada, to će pre biti kod Avale. Videli smo neke lepe placeve i gradićemo kuću od početka. Kad se odselimo, retko ću dolaziti u grad. Blizu mi je auto-put, što znači aerodrom-kuća i to je to!



I virtuelni raskid

NE PRATE SE NA INSTAGRAMU!



Ana je otpratila Rastu s Instagrama jer više ne želi da gleda šta on piše i koje slike objavljuje, dok reper pevačicu nikad nije ni pratio! Međutim, oni nisu obrisali zajedničke fotografije.

Svako na svoju stranu

NIKOLIĆKA SE KRIJE U KUĆI, RASTA OTIŠAO U ŠVEDSKU!



Ana po ceo dan provodi u kući sa ćerkom Tarom. Juče smo pokucali na pevačicina vrata, koja je otvorila dadilja. Rekli smo joj da želimo da razgovaramo s Anom, ona je kazala da pričekamo, a potom je izašao komšija i naredio da napustimo zgradu. Kako saznajemo, reper je juče u ranim jutarnjim satima otišao u Švedsku, gde je imao zakazan nastup.

Kurir / Ivan Ercegovčević

Foto: Marina Lopičić, Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Foto: Marina Lopičić , Foto: Zorana Jevtić