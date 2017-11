GORI TVITER! AMIDŽIĆ BRUTALNO ISPROZIVAO GEORGIEVA, A ON MU ODGOVORIO: Grebatoru, misliš da si gospodin!

Naime, Ognjen je na svom Tviter profilu prozvao pevača koji danima boravi u njegovom restoranu, a onda je usledio niz uvreda.

"Da sam veliki gospodin govori činjenica da Georgiev danima boravi u mom restoranu a niko ga nije napu*io kur*em ili pljunuo u jelo", napisao je Ognjen.

Vlado Georgiev nije dugo čekao, vrlo brzo mu je oštro odgovorio.

"Tvoj restoran? Nemoj da lažeš grebatoru, to drže ozbiljni ljudi koji su vrlo ok, osoblje je top. Možda si mislio da si gospodin, ali to sam ja", uzvratio je Georgiev, na šta mu je Ognjen samo kratko odgovorio: "Raspitaj se slobodno".

Da sam veliki gospodin govori cinjenica da Georgiev danima boravi u mom restoranu a niko ga nije napusio kurcem ili pljunuo u jelo. — ognjen amidzic (@OAmidzic) November 6, 2017

Pozvali smo Ognjena da nam prokomentariše ovu javnu raspravu, međutim, on tvrdi da se iza toga ne krije ništa loše.

"Čista zabava, nema ništa loše između nas", rekao je Amidžić za Kurir.

Pokušali smo da stupimo u kontakt i sa Vladom Georgievim ali on nam nije odgovarao.

Podsetimo, ovo nije prva javna prozivka između njih. Ranije je Ognjen, takođe na Tviteru, prozivao Georgieva za njegovu muziku.

"Bogami, taksista sluša Georgieva ceo put, morao sam da stanem da kupim maskaru. Koja ima najbolji volumen", napisao je Ognjan na šta mu je Georgiev vrlo oštro odgovorio:

"Pop**i ku**c. Menšuj pi*do pinkovska", napisao je Vlado.

Bogami, taksista slusa Georgieva ceo put, morao sam da stanem da kupim maskaru. Koja ima najbolji volumen? — ognjen amidzic (@OAmidzic) March 4, 2017

