ANĐELKIN ŽIVOT JE NEPRESTANA ZABAVA: Vezu sa mužem počela je lažima, a onda se sudbina poigrala sa njom

Jedna od takvih situacija je i ona kada je upoznala svog supruga.

Anđelka je na prvom sastanku pokazala da je odlična glumica, pa je svog sadašnjeg supruga lagala kada je govorila o zanimanju.

"To je bio eksperiment. Želela sam da proverim da li bih u budućnosti mogla da verodostojno glumim bilo koju ulogu, pa sam rekla da radim u banci i on mi je poverovao. Trajalo je to čak nekoliko dana. Posle niza godina, u svojoj monodrami, igraću upravo bankarsku službenicu. Kao da sam slutila", rekla je Prpićeva.

