DA LI SU ONI U BRAKU?! Ana Sević pogovorila o Darkovim skandalima i iznenadila reakcijom!

Pevač Darko Lazić je neretko u centru skandala i svojim ponašanjem privlači pažnju, kako javnosti tako i medija.

Naime, nakon poljupca sa muškarcem i bahate vožnje skupocenog automobila, njegova supruga Ana Sević odlučila da progovori o njegovom ponašanju, a njena reakcija nas je iznenadila.

"One ne shvata da je javna ličnost i da je pod budnim okom javnosti. Smejala sam se kada sam to videla, ne mogu ja da mu držim slovo, nije mali. Želim mu sve najlepše u životu, naravno i želim da shvati neke stvari. Mogu da pričam do prekostutra, ne vredi, dok sam ne shvati", rekla je Ana.

Čini se da pevačica ne mari puno za supruga, a njen komentar ostavlja utisak kao da priča o ne tako bliskoj osobi.

