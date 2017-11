TVRDIO JE DA VIŠE NE PIJE: Darko Lazić nateže za sve pare!

Darko Lazić, što bi naš narod rekao, pije kao smuk. Pevač, koji je prošlog petka nastupio na otvaranju jedne kafane, opustio se uz nekoliko čašica žestine.

Lazić je najpre poručio viski s ledom, a kad ga je eksirao, zapevao je. Lako je atmosferu doveo do usijanja, ali je i na bini nastavio da cirka. Darku je bilo toliko vruće, što od alkohola, što zbog kožne jakne, da se sav preznojio. Rukama je brisao znoj sa čela, a usput je natezao čašu. Jeste da se skrivao iza koleginice, ali naš paparaco ga je uslikao kako pije.

foto: Damir Dervišagić



S obzirom na to da njegova supruga Ana Sević, iako najavljena, iz nepoznatog razloga nije došla s pevačem, verujemo da će ga dobro iskritikovati kad bude videla da joj je muž do kraja nastupa bio vidno pijan. Interesantno je i to da je pevač pred tezgu u razgovoru s novinarima rekao da vodi uredan život i da je promenio navike, te da više ne pije i ne puši kao pre. Ali reklo bi se - ni manje.



Kurir / Lj. S., Foto: Damir Dervišagić

