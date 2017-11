DALILA ŽESTOKO ZARATILA SA SVEKRVOM: Ne vidim razliku između Biljane i Ljube!

Dalila Mujić je nova učesnica Parova koja će biti najplaćeniji takmičar ovog rijalitija.

Čim je ušla izazvala je haos, a onda je progovorila i o odnosu sa Dejanovom mamom.

Rekla kada su hteli ona i Dejan da dignu sprat iznad Dejanove mame, dok je njegova mama rekla bila protiv jer se pitala šta će biti sa kućom ako se Dalila i Dejan razvedu.

Biljana se uključila u vilu i objasnila da je to porodična kuća.

"Ovo je porodična kuća i ne želim da njihove žene grade nešto na našoj porodičnoj kući, to nije samo moja kuća ja imam i brata i sestru, što se tiče placa taj plac je bio obećan Davidu i ne znam što se ovako priča. Dejan je bio maženo i paženo dete. A što se tiče ujakovih placeva, to su lično njegovi placevi a on ima decu, ne mogu ja tražiti daj meni", rekla je Biljana.

"Bivši suprug i ja smo plac ostavili Davidu jer je on stariji, tako smo se dogovorili", dodala je.

"Kad tad će se svi oni pokajati zbog svega i vrlo brzo će zakucati na naša vrata. Ja nikada nisam rekla da se on okrene protiv vas, vi ste mu majka i nikada mu to neću reći", odgovorila je Dalila.

Biljana je želela da prokomentariše i odnos sa Ljubom.

"Ja profil žena kao što je Ljuba ne volim, sa Ljubom se ne čujem, silom prilike sam se našla sa njom".

Dalila vidno uznemirena nije mogla da se više suzdrži.

"Ne vidim razliku između Ljube i Biljane, moja i Dejanova porodica je samo njegov tata", rekla je Dalila.

Kurir

Autor: Kurir