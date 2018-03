MARINKOVIĆ NEKONTROLISANO LIO SUZE I KUKAO: Evo šta je priznao kada se slomio

Noć iza nas je učesnike "Parova" ostavila uplakane i unezverene, a posebno teško bilo je budućim roditeljima Miljani Kulić i Ivanu Marinkoviću.

Podsetimo, sinoć je bio organizovan roditeljski sastanak, gde su prisustvovali i Miljanini roditelji, te su pale teške reči, žučne uvrede i burne rasprave.

Sve to uticalo je na Ivana Marinkovića koji se potpuno slomio zbog stresnog perioda kroz koji prolazi, pa je rešio da se pošteno isplače u Tajnoj sobi i otvori dušu.

- Krivo mi je, plače mi se, ali neću. Postoji toliko loših ljudi, i to su ljudi koji pokazuju svoje pravo lice večeras. Mnogo mi je teško, i da nemam emociju prema svemu ovome verovatno ovako ne bih odreagovao. Biću uz Miljanu svakog trenutka i ovde i napolju, iako već pričaju o alimentacijama i konstruišu razne priče. Trudiću se da budem mnogo jak i da se izdignem iznad situacije. Niko me ne pita kako mi je, svi me samo osuđuju. Ne znam zašto ljudi imaju potrebu da osuđuju, sve između nas desilo se jer smo oboje to želeli i to ne jednom. Ali ovo će me samo ojačati, ja ću se boriti - izjadao se Marinković kroz suze.

