MISLIM DA TE PEČURKE NA MENE NEĆE DELOVATI: Goca Tržan otkrila da je muž nagovara da probaju drogu!

Pevačica Goca Tržan otvoreno je pred kamerama progovorila o tome kako je suprug Raša Novaković nagovara da probaju drogu.

Naime, ideja njenog supruga je da odu u Amesterdam, a pevačica tvrdi da joj je teško da ga odbije iako misli da to na nju nikakva droga neće delovati.

"Nagovara me muž da probamo, pošto vidim da je ljudima baš dobro kad se urade. Ja nisam nikada popila čak ni čašu alkohola, tako da nisam taj tip. Muž me nagovara da odemo u Amsterdam i da probamo pečurke i kolačiće sa marihuanom", rekla je Goca i dodala da je ona prirodno drogirana, ali da bi ipak volela da mu ispuni tu želju.

"Moram jednom da mu priuštim to da potpuno izgubim kontrolu, ako uspe to da me uradi, jer ja kapiram da sam se ja nadrogirana rodila i da mi ništa neće biti. Luda sam kao konj, teško da će mi od toga nešto biti", rekla je pevačica u emisiji "Scena".

