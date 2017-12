Hasan Dudić: Idem u Zadrugu da se obračunam s Jelenom Golubović

Hasan Dudić ulazi u „Zadrugu“ kako bi Jeleni Golubović lično saopštio da je izgubila sudski proces koji je vodila protiv njega protekle dve i po godine, saznaje Kurir.



Pevač je posle duge borbe i dokazivanja istine pred pravosudnim organima oslobođen krivice da je tukao rediteljku u „Parovima“ 2015. godine, pa je sada došlo vreme da to javno i obelodani. U dogovoru s produkcijom, Dudić je shvatio da je najbolji način za to da uđe u „Zadrugu“ i svoju pobedu saopšti pred milionskim auditorijumom u prisustvu Golubovićke.

- Hasan sve vreme govori da ga je Jelena vređala na nacionalnoj osnovi, psovala mu porodicu, klevetala ga, ali su svi bili na njenoj strani jer je odglumila da je dobila udarac od njega u rijalitiju. Tužilac je tada podigao optužnicu protiv Hasana, Jelena ga je teretila za lake telesne povrede i sve je to trajalo skoro tri godine. Na kraju je sud odlučio da Dudić nije kriv, pa on sada želi da to svi čuju, a posebno Golubovićka, koja ga i dalje proziva u „Zadruzi“ i priča kako je pevač izgubio na sudu - rekao je naš izvor blizak pevaču.

Hasan je potvrdio naša saznanja, ne želeći da otkriva mnogo detalja.

- Istina uvek nađe način da ispliva na površinu. U mom slučaju je sud potvrdio da sam nevin, jedva čekam da vidim Jeleninu reakciju kad bude čula kakva je presuda. Ovo je mojih pet minuta - rekao je Dudić.



