VEĆ 15 GODINA NE PRIČA SA KARLEUŠOM: Goga otkrila šta je potrebno da bi se konačno pomirile!

Goga Sekulić i Jelena Karleuša već 15 godina ne razgovaraju, ali je Sekulićeva odlučila da okrene novi list.

To oko čega ste se ti i Jelena Karleuša posvađale je bila sitnica?

"Pa to je bilo davno... Mislim da ima više od 15 godina u pitanju je bio onaj lažni "Plejboj", to je bio baš veliki skandal koji je drmao Srbiju i Crnu Goru, bilbordi po gradu... Ja sam bila šokirana, a i moja porodica, meni je to bilo strašno! Sad je sve više normalno, devojke gole šetaju ulicom. Taj komentar (Jelene Karleuše, prim. aut.), "To nije Goga, ovo je bolja riba", je mene samo povredio, jer ja sam temperamentna. Ja sam tu odreagovala i svašta sam rekla, izbio je medijski rat, što bi se reklo", rekla je Goga.

foto: Printscreen

Ti nisi neko ko vodi te medijske ratove?

"Meni su se spontano dešavali. Imala sam dosta skandala u karijeri. Neko smišlja skandale... Neko je sad bio hit, kao menja svake nedelje momke, pa eto kao bitno je... Ja to prosto ne volim. Ne da nešto izigravam, nego ili sam u vezi ili nisam u vezi", izjavila je ona.

foto: Damir Dervišagić

Kako sada izgleda ta udaljenost - tvoj dečko je u Cirihu, a ti si ovde?

"Evo ovde sam sedam dana. Recimo, prošli put kada sam bila, pre 15 dana, ja sam taman sletela u Cirih, on je morao da ide u Madrid na takmičenje i opet sam ja čekala njega dva dana. Tako da, ne možemo da se uhvatimo poslednjih mesec dana, ali Bogu hvala lepo funkcionišemo", rekla je pevačica.

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić

Kurir

Autor: Kurir