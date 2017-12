(VIDEO) LUNA GRCALA U SUZAMA PA OTKRILA POTRESNE DETALJE: Slobu uporedila sa Gagijem pa ispričala kako je njen tata maltretirao Anabelu!

Posle ove svađe sa Slobom, Luna se izdvojila i u iskrenom razgovoru sa Sanjom Stanković grcala u suzama i pričala svoju životnu priču i kroz šta je sve prošla u svom detinjstvu kada je gledala kako njen otac maltretira njenu majku. To je sve podsetilo na ovu situaciju sa Radanovićem, pa se gušila u suzama, dok ju je Sanja smirivala.

"Tako sam tužna, srce me boli, znači ne mogu da verujem... Znaš koliko je kukao kad je udario ruku, srce me zabolelo koliko ga je bolelo", rekla je Luna.

"Tek će da ga boli. I treba da ga boli, ne sme tako da se ponaša", dodala je Sanja.

foto: Printskrin Youtube

"Zašto, kad je sve ovo tako posebno i lepo. U životu nisam videla da se neko toliko voli, toliko strasti, hemije. Toliko nešto posebno, to ne može da se opiše. Zašto se kvari tako nešto", kukala je Luna.

"Ti najbolje znaš kakav je on", dodala je Sanja.

"Sutra treba da slušam kako je on agresivan, a nije. Kunem ti se on je najdivnija osoba koju sam ja upoznala u životu. On je toliko emotivan i toliko dobar, pun ljubavi", pričala je Luna.

"Mnogi ljudi su i dobri i emotivni, ali kad popiju to je strašno", rekla je Sanja.

foto: Printskrin Youtube

"On je željan pažnje, ljubavi, svega... Tako nekim sitnicama pokazuje nešto što ne valja. Šta ja da pomislim, kako da vidim sebe u budućnosti. Ja za tog čoveka hoću da se udam, da mu rodim decu. Kako? Sutra treba tako kući da se svađam sa njim, da se on udara da se lomi. Ja sam to gledala bre ceo život... To lomljenje, udaranje. Kao mala sam gledala, stajala i trpela to. Nisam mogla ništa da uradim da pomognem mojoj majci", pričala je Luna kroz suze.

"To je prošlo, sad nam je odlično, život ide dalje. Tvoja mama se izborila sa svim tim, vidiš gde je... Ona je posle toga izašla još jača. Ti ne smeš da dozvoliš da se tebi desi to isto. Ja ti kažem sutra kad Sloba bude došao lepo ćete da popričate. Ali koliko god budeš volela nekog, nemoj da trpiš to. Moja majka je trpela nasilje, jer je volela mog očuha. Ja je pitam: "Zašto to radiš" , ona kaže: "Pa ja ga volim"", objašnjavala je Sanja.

foto: Printskrin Youtube

"Isto, isto", dodala je Luna.

"Kako možeš da voliš nekog... Znači modra si svaki drugi dan, e to ja ne razumem... E to ti ne treba da dozvoliš. On je super ovako, ali ovakve scene ne sme nikad sam sebi da dozvoli ni prema jednoj devojci. To nije normalno", pričala je Sanja.

"Ne volim agresiju, ne volim ni dreku, ni viku, ni to stezanje... Mom tati nisam to oprostila nikad, ocu mom, čoveku koji me je napravio, a kamoli nekom drugom... Nikada te scene mi neće izaći iz glave", prisećala se Luna svog detinjstva.

