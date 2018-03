(VIDEO) LUNA NE MOŽE DA SE SMIRI: Saznala da je cela Srbija gledala njen i Slobin seks! Lije suze, a evo kako se pravda!

Naime, nekoliko učesnika Zadruge danas je nastavilo sa radom u fabrici, a dok su gulili krompir propitivali su jedni druge razne stvari, kako bi im što pre prošlo vreme.

"Luna, kad si zadnji put imala seks", pitala je Mina.

"Sad ću ti reći... On je bio potrčko prošle nedelje, je l' tako? Znači, pre toga. Vikend pre nego što je on bio potrčko. Znači pre nedelju i po dana", slagala je Luna, pošto su ona i Sloba seks imali 30. novembra.

"To sam ja gledao", rekao joj je Nikola.

foto: Printskrin Youtube

"Šta si gledao", pitala je šokirana Luna.

"Nisam gledao, nego se čulo sve", rekao joj je Nikola.

"Ti mene zaje*avaš", pitala je.

"Svega mi. To sam hteo da vam kažem, nego mi je bilo glupo jer sam tek ušao", iskreno je rekao Nikola.

"Ti mene zaje*avaš", ponovila je Luna pitanje, očigledno ne verujući da su svi čuli njen i Slobin seks.

"Svega mi na svetu", ponovio je Nikola.

"Ima na Jutjubu", dodao je.

"Ne, ne! Ćuti, ne zanima me", rekla je načisto pogubljena Luna.

Nakon toga ušla je u kuću i počela da plače. Luna je bila šokirana ovom informacijom, i već satima ne može da se smiri. Ona se kroz suze žalila svojim cimerima.

"Vi ne znate kako je! Niko ne može da razume. Ovde su stvari koje su normalne, najgore. Tamo napolju imam 16 puta seks sa svojim dečkom u moja četiri zida. Mina i ja nismo isto. Ona to radi u krevetu. Ona to može ovde na šahtu da uradi. Ja kažem otvoreno, mene nije blam da kažem da sam spavala sa dečkom, ali sve je to lepo dok se ne vidi i ne čuje", kroz suze je govorila Luna.

"Ajde, opusti se! Ti si najmanje kriva u celoj situaciji. Ona se smorila sada devojka zbog toga i to je to", tešio ju je Nikola.

A kako je sve izgledalo pogledajte u videu.

Podsetimo se i njihovog seksa:

