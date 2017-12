(VIDEO) HOĆU DA TI ĆUŠNEM ZEKU PEKU U GARSONJERU: Mina i Đekson su vodili TOLIKO PRLJAV razgovor da je to NEVEROVATNO

Turbulentni odnos Nemanja Đerića Đeksona i Mine Vrbaški iz dana u dan se menja i poprima nove obrise, ali smo sigurni da nije bilo zanimljivije scene između njih od one sinoć.

foto: Printscreen

Naime, u gluvo doba noći u "Zadruzi" Đekson je preklinjao atraktivnu 17-godišnjakinju za seks, ali se ona odlučno opirala toj ideji.

- Nemoj tako da se ponašaš, rekla sam ti da nije sve u seksu, neću tako - rekla mu je odmah Mina.

- Znaš šta je kontrast? Kontrast je kada moliš i preklinješ me za seks, i onda odjedanput ja tebe molim i preklinjem za seks... To sam doživeo posle pet godina veze i više nikada neću to doziveti u životu. Ako ti nemaš želju da ti ćušnem zeku peku u garsonjeru i ako mi nemamo tu priču koju smo pričali toliko dugo... - objašnjavao je Đekson.

Mlada starleta je imala niz izgovora, ali on nije odustajao.

- Možeš da bežiš od toga, ali to je mene i tebe je to spojilo. Kad nemam to, osećam se prazno... Ti si to želela non-stop! Ja i ti smo Luna i Sloba, ja i ti smo Vojke i Sara, ja i ti smo Đera i Mina, mi možemo da radimo šta hoćemo, skapiraj to... Sada te želim više nego ikad, i ti meni glumiš neku moralnost... Ne, ne glumiš. Sad si kao moralna! Ti očigledno ne razumeš šta znači kad se na nekoga ložiš! Želi me kao što si me želela pre pet dana i tvoj sam - ceo! Ako me želiš, želiš me, ako ne, razumeću... Dogovori se sa sobom- rekao joj je.

foto: Printscreen/Youtube

To nije Đeksonova poslednja, on je nastavio da insistira i nagovara je na različite načine.

- Jednom hoću dlakavu, jednom hoću izdepiliranu da te vidim... Da mi kažeš jednom ono što mi nadrogirana pričaš...da ti ližem *mar, da ti ližem pi*ku, da se igram sa garsonjerom i šupicom... Je l' to mogu od tebe da doživim samo kad te kuliram, kad se nagutaš lekova, kad prsneš?! - šaputao je Đekson.

- Sad su kamere, tad nisam bila svesna... Prs'o si! Ne mogu... Šta ti nije jasno, Nemanja - iznervirala se Mina.

Pogledajte i sami čitav razgovor.

(Kurir.rs/Foto: PrintScreen/Youtube)

Kurir

Autor: Kurir