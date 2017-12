BESNI RAT NA ESTRADI: Rada isprozivala Jadranku zbog stajlinga! Pevačica žestoko uzvratila Manojlovićki

Rada Manojlović je gostujući u emisiji “Ami dži šou” izjavila da se jedino Jadranka lošije oblači od nje na čitavoj estradi.

“Teško je naći osobu koja se gore oblači od mene. Ona se neće naljutiti na mene, pošto i ona mene stalno proziva. To je Jadranka Barjaktarović”, bila je iskrena Rada, a mi smo pozvali Jadranku i zamolii je da iskomentariše ovu izjavu njene koleginice.

“Iskreno, glupo mi je da to komentarišem, tako da ne bih od toga pravila sada cirkus. Čula sam, zvali su me sa raznih strana da mi to kažu. Pa, bože moj ,tako ona misli i to je to, ima pravo. E, sada, ko kakvim očima to gleda, to ja ne mogu da znam. Ja znam da za razliku od mnogih ja kupujem garderobu i ne iznajmljujem po raznim buticima, i znam da puno ulažem novca u sve što se tiče mene i moje karijere. Nije bitno šta oblačimo, bitno je da imamo šta da pokažemo, a i vodim se onom rečenicom ‘Odelo ne čini čoveka'”, izjavila je Jadranka.

