PROSLAVA PUNOLETSTVA Aca Ilić i Biljana Jevtić: Srećni smo što sin neće na estradu!

Aca Ilić i Biljana Jevtić proslavili su punoletstvo sina jedinca Ivana. Gala zabavi u restoranu su, pored rodbine, prijatelja i školskih drugova, prisustvovale i brojne poznate ličnosti.



Popularni estradni par, čiji brak traje skoro tri decenije, za vikend je imao veliki razlog za slavlje - njihov naslednik napunio je 18 godina. Folk pevačica otkriva za Kurir da je fešta bila odlična, ali i da im je sinovljevo detinjstvo proletelo.



Podrška kolega



- Proslavili smo Ivanovo punoletstvo, bilo je mnogo lepo. Mogu da kažem da nam je 18 godina prošlo kao tren. Do juče je Ivan bio dečak, a sad je već ozbiljan momak. Na slavlju je bilo dosta njegovih drugova i drugarica, naše familije, prijatelja i kolega sa estrade. Posebno nas raduje što su došli naši prijatelji iz Nemačke, Švedske, Makedonije, Švajcarske i iz drugih krajeva sveta kako bi s nama proslavili taj radostan dan. Od kolega su bili ljudi koji su obeležili naše živote i s kojima se družimo godinama - Nada Topčagić, Dragan Stojković Bosanac, Mirko Kodić, Suzana Mančić, Ljuba Kešelj... Zaista je bilo prelepo, još sabiramo utiske - rekla nam je Bilja.

foto: Privatna arhiva



Tata Aca ističe da je srećan što je njihov sin izrastao u vaspitanog i skromnog dečka.

- Ivan je naš sin jedinac i mi smo spremni da ispunimo svaku njegovu želju, ali on je skroman momak, nije imao posebne želje za punoletstvo. Rekao nam je da je prezadovoljan žurkom koju smo Bilja i ja napravili za njega - otkrio nam je pevač i dodao da je njegova i Biljina želja da dogodine njihov jedinac upiše fakultet:



Društvene nauke



- On je četvrti razred gimnazije, sledeće godine, hvala bogu, krenuće na studije. Mi ne utičemo na to šta će odabrati da studira, to će sam odlučiti. Verovatno će upisati društvene nauke, to jest istoriju, jer mu to ide od ruke. Nije pokazao interesovanje za bavljenje muzikom, a mi, naravno, nismo hteli da ga guramo po svaku cenu u ove vode. Ipak, treba se školovati, to je najsigurnije.



Slavni par u braku je 30 godina i važi za jedan od najskladnijih na domaćoj javnoj sceni. Posle 12 godina zajednice, kao krunu ljubavi 1999. godine dobili su naslednika Ivana.



Bilja o roditeljstvu ACA POPUŠTA, JA SAM ZADUŽENA ZA KAZNE!

Bilja je svojevremeno otkrila da je ona stroži roditelj od Ace: - Aca pokušava da bude strog, ali mu to ne polazi za rukom. Tu ulogu je prepustio meni. Ivan zna to da koristi pa mu se dešava da, kad mu ja nešto zabranim, ode kod oca i, ponekad i plačom, ubedi ga da mu to ipak dozvoli. Kad malo popusti u školi, kaznim ga tako što mu zabranim izlaske ili upotrebu kompjutera, ali tata moju kaznu ukine. Aca i Ivan su navikli da svake večeri, pre nego što odu na spavanje, razgovaraju i šetaju po kraju. Tokom puberteta bio je bliskiji sa ocem, jer je lakše da s muškarcem priča o nekim stvarima nego sa mnom.



I. Ercegovčević - J. Stuparušić - Foto: Privatna arhiva

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

VELJKO PROSLAVIO ROĐENDAN: Aanastasija napravila haos kada se latila mikrofona i popela na sto!

Kurir

Autor: Kurir