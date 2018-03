ŠOK! EVA RAS PROGOVORILA O ŽIŽI: Ne ulazim urijaliti jer neću da ubijem SUJETNU BABU!

Glumica Eva Ras otkrila je da ne želi da uđe u rijaliti gde se njena koleginica Žiža Stojanović kako ne bi ubila sujetnu babu.

"Sasvim smo različite da ja ne mogu da kažem ni da je to dobro što ja radim, ni da je loše to što ona radi. Potpuno smo drugačije. Nije se uklopila po mom mišljenju, prave budalu od nje, i to mi se nimalo ne dopada. Ja nju celog života izbegavam, ja ne mogu presek njenog lika da dajem, jer smo različite. Ona se razmeće, takva je bila i u životu, i ja se toga stidim. Ja sam prvakinja, ja sam najbolja. Kao da su joj ljudi popili mozak. Da ona sada svoju starost ulepšava, tako da daje sebi prvo mesto na svetu. Ja sam čovek koji misli da svako ima prvo mesto i da ne treba uopšte da se borite za to, i čim se borite to je na štetu drugih", iskrena je Eva koja je prokomentarisala i Žižin blizak odnos sa Lepim Mićom.

"Nema ona ni u koga poverenje. Moje mišljenje je da mi se ne dopada ni Lepi Mića. Taj način življenja ne podrazumeva da uđete u rijaliti i da budete kreten. Ja sam bila u rijalitiju 106 dana, ljudi me pamte zato što sam bila čovek, a ne kreatura iz rijalitija. Da sad Žiža i Lepi Mića procenjuju na šta se mi ložimo, e pa ja se ne ložim ni na šta od njih dvoje. Prave nešto što ne izvire iz njih, samo lupetaju. Rijaliti je zamišljen fantastično, a Žiža i Mića devalviraju sve što se može devalvirati. Njih dvoje mi se apsolutno ne dopadaju, ja rijaliti gledam zbog mladih ljudi. Ni Saška Karan mi se ne sviđa i uopšte taj stari svet. Stavljaju mašne i izigravaju neke igre, a kraj njih su lepotice, kao da nisu normalne. Koja bahatost starosti", tvrdi glumica za jedan portal, koja je pre tri godine i sama bila deo rijalitija.

"Ja bih ušla, ali moje zdravstveno stanje nije kako treba. Ne želim tamo da pravim cirkus. Pošto se lečim od kancera i ima dana koje ne mogu da predvidim. Ja mogu da uđem na nekoliko sati, ali da uđem i da noćim, ne mogu nikako. Ja bih jako želela, da bude tako osmišljeno da kada se bude oglasilo zvono i da kada im šef pošalje pismo, da ja stojim kraj sanduka i da uđem sa onim koji je izašao po pismo. Publika bi bila konstenirana", dala je ideju Eva, a ispričala je i svoja iskustva iz rijalitija “Farma”.

"Ja sam 106 dana bila sa lepoticama i nisu me voleli i nisam ja tamo bila omiljena. Prosto sam bila tamo, ali niko me nije podržavao i niko nije pričao kako sam ja divna baba. Ja sam se ponašala kao sve babe sveta. Volela ih bez reči i bez zagrljaja. Kuvala sam im, prala. Da nisam bila tamo, vaške bi ih pojele. Ne kradu i ne jedu noću u tri kao Žiža. Žiža je nešto starija od mene, ali ja sam isto fosil, i nemoguće da ću za 5 godina biti kao Žiža. Nijedna normalna baba nije takva. Sve babe koje vole svoje ukućane, daju, a ne uzimaju, jer je starost takva. Ne znam šta se sa njom dešava. Verovatno da je i u mladosti bila takva", mišljenja je Rasova koja čak i da uđe, ne bi rekla svojoj koleginici šta milsi o njoj i za to ima dobar razlog:

"Nema šta da joj poručujem. Novine su prošlog meseca bile pune da ona uvek izvrće oči na moje ime. Tako je bilo i u životu, mi smo snimale seriju “Srećni ljudi” i ni tamo se nismo družile. Ja se sa takvima ne družim. Ako se dogodi da uđem, ja joj to sve reći neću, jer neću da ubijem sujetnu babu. Imam tamo mlade ljude koji mi se već dopadaju. Neću da ubijem uobraženu babu. Neka se ona razmeće i neka uživa u tome.’

