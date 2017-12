POČELA JE DA PLAČE, DA RIDA... Bosiljčić otkrio kako je zaprosio Jelenu!

Glumac Ivan Bosiljčić je dugo čekao pravi momenat da zaprosi pevačicu Jelenu Tomašević.

Glumac i pevačica su šest godina u braku, a on je sada otkrio da ju je zaprosio u parku Sent Džejms u Londonu.

"Nisam mogao da smislim ništa kreativno. Stalno sam nosio prsten sa sobom i nešto sam se uzdao u to da ću prepoznati pravi momenat. Otišli smo u London, gde sam igrao predstavu. Ležimo mi u nekom parku, tamo svi leže po parkovima, i Jelena je u jednom trenutku rekla kako joj je lepo i kako je srećna", rekao je oglumac u emisiji "Magazin In" i dodao da je shvatio da je to pravi trenutak:

"Jelena kreće da plače, kreće da rida. Ja je pitam: "Pa, je l’ hoćeš?". U tom pukne neki aplauz, mi se okrenemo, neki Kinezi gledaju i tapšu. Kažem ja: "Jelena, nama ne ginu aplauzi". Stvarno nije očekivala", ispričao je Bosiljčić.

#Repost @jelenatomasevic_official (@get_repost) ・・・ Dragi @jovanamac i @zzeljko srecni, najsrecniji nam bili ❤ Ana i Srna dobrodosle 🐣🐣 A post shared by Ivan Bosiljcic (@ivanbosiljcicofficial) on Oct 4, 2017 at 5:46pm PDT

(Kurir/Alo, Foto:Dragan Kadić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

ZAPROSIO JE DEVOJKU NA IVICI PROVALIJE: Najlepši trenutak u životu prekinula im je KATASTROFA!

Kurir

Autor: Kurir