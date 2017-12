(VIDEO) MA KO JE OVO PISAO?! Voditeljka uživo čitala najavu za srpskog glumca i poludela! HAOS je nastao tek posle

Voditelji Maja Nikolić i Dejan Pantelić su uigran voditeljski par, ali najava jednog našeg poznatog glumca ih je izbacila iz takta.

Naime, Nikolićeva je čitala najavu koja je bila sva u superlativu, pošto je bila napisana tako da su ga toliko shvalili da nije mogla više da izdrži već se obratila režiji.

"Danas ćemo biti u društvu, pa verovatno najboljeg gosta ikada u "150 minuta". Ne postoji lepši, pametniji, zgodniji, šarmantniji muškarac koji može da zauzme njegovo mesto. Njegov baršunasti glas, njegova talasasta kosa, njegov šmekerski stav, njegova apolonska građa... Ja se izvinjavam, ali ko je ovo pisao", pitala je Maja ljude u režiji, ne sluteći da se u režiji nalazi upravo Ivan Bosiljčić.

"Nastavite, nastavite", rekao je Ivan. Najavu je nastavio da čita Dejan Pantelić.

"Da se opet rodim, voleo bih da budem kao on. Shvatam da smo svi mi obični muškarci u poređenju s njim jedno veliko... ništa. Nadam se da će me on danas naučiti kako da budem barem "B" od Bosiljčića, barem malo i od Ivana, muškarac nad muškarcima.

"Deki, sve ću te naučiti. Ostanite tu, dolazim", rekao je Ivan Bosiljčić, a voditelji shvatili da se sve vreme upravo on šali.

NAJBOLJA NAJAVA GOSTA IKAD ! 😂😂😂😂💣 #150minuta #prvasrpskatelevizija #uzeosamstvarusvojeruke #parstihovazanas #madlenianum #ivanbosiljcic Објава коју дели Ivan Bosiljcic (@ivanbosiljcicofficial) дана 5. Дец 2017. у 2:12 PST

