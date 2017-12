TRAŽILI SU GA VIŠE OD 24 SATA: Glumica iz serije "Lud, zbunjen, normalan" izgubila sina na jeziv način! Nije stigla ni da se oprosti!

Buba iz čuvene serije "Lud, zbunjen, normalan", glumica Belma Lizda Kurt i njen suprug, reditelj Aleš Kurt, u tragičnoj nesreći su izgubili desetogodišnjeg sina Jan Isaka.

Tragedija koja je obeležila njihov život odigrala se pre sedam godina. Naslednik poznatih umetnika bio je u poseti rodbini u Kanadi.On i njegova šezdesettrogodišnja rođaka krenuli su u vožnju kajakom, koji se prevrnuo.

Prema pisanju "Canadian Pressa", suprug nestale žene pozvao je policiju nakon čega je usledila masovna potraga avionima i čamcima.

Prevrnuti kajak ugledali su narednog dana u četiri sata ujutro, dok su tela žene i njenog nećaka pronašli šest sati kasnije pored podvodnog grebena.

Prevezli su ih u bolnicu, nakon čega je dečak preminuo od promrzlina, dok je žena hospitalizovana.

Nakon svega, Belma se posvetila radu sa decom kroz brojne pozorišne aktivnosti i usresredila se na podizanje mlađe ćerke koja danas ima deset godina. Ona je čak otišla i u dizajnerske vode.

Inače, čuvena Buba koja je ušla u domove širom regiona o svojoj ulozi je rekla:

"Ljudima se mnogo sviđa lik Bube, a naročito deci. Mislim da je to zato što sam nekako uspela da je učinim zaista živom, što je za mene veliki kompliment. Gledaoci toliko veruju da Buba postoji, da kad vide mene, Belmu, koja samo radi svoj posao, i prepoznaju Bubu, često ne mogu da se sete odakle me znaju, ali prepoznaju me kao nekog bliskog i dragog. Pa me pitaju kako sam, kako mi je porodica, požele mi sve najbolje i tako dalje. Lepo se sa mnom ispričaju", rekla je ranije jedna od omiljenih glumica na prostoru bivše Jugoslavije.

