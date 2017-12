JELENA GOLUBOVIĆ I DALJE U BOLNICI: Evo kroz šta prolazi i kad se vraća u rijaliti!

Njeni fanovi, takozvani "Šampioni" redovno prate njeno stanje i jedva čekaju da se vrati u rijaliti.

Jelena još nije u mogućnosti da se pridruži ostalim učesnicima Zadruge, stoji u saopštenju na njenoj Fejsbuk stranici.

"Šampioni, Jelena je još u bolnici i vade se rezultati.Po ugovoru ne sme da daje nikakve izjave, niti sme da koristi mobilni pre nego što se oglasi veliki šef. Očekujemo da nam se Jeca što pre vrati u Zadrugu. The show must go on", napisao je jedan od Jeleninih administratora.

Podsetimo, tokom žurke koja se organizuje svake srede, Golubovićevoj je pozlilo, pala je na pod odjednom, a obezbeđenje je iznelo. Odmah joj je ukazana lekarska pomoć, a kako su obavestili iz produkcije, Jelena se srušila zbog problema sa pritiskom.

