CAKANA OTKRILA DUGO ČUVANU TAJNU: Patila sam što ljudi nisu znali ko sam

Dragica Radosavljević Cakana (60) punih 26 godina je na muzičkoj sceni. Pevačica koja je poznata po izvornim pesmama kaže da je godinama patila što niko nije znao da je upravo ona vlasnica čuvenih hitova“ Moj golube“, „Evo me opet, evo“ „Ej, dragi, dragi“ i drugih.

- Počeci moje karijere su bili traumatični. Imala sam veoma lepe pesme iako se za mene nije znalo. Gledam ljude kako uživaju dok slušaju moje hitove, a ne znaju da ja to pevam. Nisam bila prepoznatljiva. Jednom prilikom mi je došlo da kažem: „Ljudi, ja to pevam!“ Narod mene nije znao, ali zato pesme jeste.



Da li vam je bilo krivo?

- Uh, strašno mi je bilo krivo i teško. Imala sam želju da znaju ko je izvođač. Ali u to vreme niste imali mogućnost da se predstavite široj javnosti. Tada je RTS bio dominantan i jedino sam tamo mogla da se predstavim publici. Bila sam čak i razočara što je pesma „Moj golube“ bila hit, a niko me tim povodom nije zvao. Nisam znala šta se dešava, u čemu je problem.



Kome ste se tada divili?

- Nikad se nikome nisam divila. Ne zato što sam uobražena, već zbog toga što je tada svaki pevač imao svoj identitet. Ako slušate Nadu Obrić, prepoznajete je, kao i Šabana ili Lepu Lukić. Trebalo je samo da i ja postanem prepoznatljiva. Kad sam se izdvojila zahvaljujući izvornim pesmama, postala sam interesantna.

foto: Zorana Jevtić



Kako su vas kolege doživljavale?

- Na jednoj manifestaciji u Sava centru Snežana Đurišić je pitala Zoricu Marković: „Ko je ovo?“ Bila sam u strahu šta ću da čujem, a Zoka joj je šapnula: „To je naša nova draga koleginica i super je, da znaš.“ Uh, kako mi je laknulo. Srećna sam što me kolege cene.



Nemoguće da niko baš ništa loše nije rekao o vama.

- Od kolega koje su vrlo poznate nikad ništa loše o sebi nisam čula, ali jedan pevač, koji je i dalje nepoznat, a odlično peva, jednom prilikom mi je rekao: „Što si dosadna s tim tvojim jodlovanjem.“ Pokušala sam da mu objasnim da ja ne jodlujem i da je pogrešio. Ja pevam na način odakle sam, to je kosovsko grleno pevanje. Budući da je to izgovorio u društvu, dobio je užasne kritike.



Kad smo se dotakli vašeg rodnog Kosova, recite mi po čemu pamtite detinjstvo?

- Uglavnom po maštovitosti. Čini mi se da su deca danas otuđena zbog društvenih mreža. Ne zato što sam ja stara, pa to ne razumem, nego zato što mi to nije normalno. Bila sam nestašna devojčica, ali i ona kojoj su roditelji držali predavanje kako treba da se ponaša. Bila sam drugačija od druge dece po svemu iako mi se to obijalo o glavu. Odrasla sam u radničkoj porodici, srednje lošijoj kategoriji. Ali roditelji su uvek nalazili način da meni i sestrama obezbede bar za ekskurziju.

foto: Damir Dervišagić



Blagostanje MI SMO VELIKA, SLOŽNA PORODICA

U kakvom ste odnosu sa prvim suprugom Borisom, s kojim imate ćerku Mariju? - Kad smo prestali da imamo osećanja, dogovorili smo se da ostanemo u korektnom odnosu. On je dobar čovek. I moj suprug Nebojša ima dve ćerke i prošle godine je i on postao deda. Funkcionišemo kao velika složna porodica.



