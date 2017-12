MAJSTOR: Miloš Bojanić sređuje Titov automobil!

Miloš Bojanić, koji u poslednje dve decenije kupuje i restaurira oldtajmere, trenutno radi na skupocenom „pakardu“ iz 1948, čiji je vlasnik bio Tito.



Pevač je kola, koje je Josip Broz najviše voleo i najčešće vozio, kompletno sredio.

- Moj prijatelj je sada vlasnik tog kabrioleta. Kad je dovezen kod mene, bio je u jadnom stanju. Posle Titove smrti „pakard“ je završio u Skoplju, gde ga je neko kupio. Moj prijatelj ga je otkupio za mnogo novca. Zaista je vredna mašina, ne može mnogo njih da priušti sebi takav luksuz. Taj prijatelj je video moje automobile koje sam uradio. Zamolio me je da mi ostavi da sredim i taj Titov automobil. Već treću godinu radim tu zver. Velika je muka jer sam počeo sve iznova. Nabavljao sam delove iz Amerike. Sada sam došao do farbanja - otkriva Bojanić za Kurir.



Miloš je već 20 godina kolekcionar oldtajmera, koje kupuje na sajmovima u Švedskoj i Americi. Najviše novca i vremena za sređivanje potrošio je na „kadilak“ iz 1959. i dva modela „volva“. Miloš ih je posle kupovine restaurirao i njihove vrednosti sada su neprocenjive.

- Pre dve decenije u Švedskoj sam kupio dva „volva“ i tad sam se zaljubio u taj zanat. Jedan sam prodao, jedan zadržao. Kasnije sam uzeo „kadilak“ iz 1959. Nakon toga sam kupio „kadilak“ iz 1963. i tada sam ga rastavio u paramparčad i krenuo da ga sređujem. Gledao sam strane emisije i to me je inspirisalo. Uložio sam mnogo, ali dobro zarađujem od toga - završava pevač.



Pauza

ZBOG KOLA SAM BATALIO PEVANJE



Miloš Bojanić, otkako radi sa skupocenim automobilima, sve manje ima želju za pevanjem.

- Muzika je moj život, ali pronašao sam se u svojoj garaži. To me smiruje. Dovoljno sam u životu radio, zaradio i stvarao, sad mogu malo da uživam i batalim pevanje. Radim i sad, dosta sam tražen, ali sam to sveo na minimum - kaže Bojanić.