DEDA ADAM OTKRIO ISTINU O ZORICI: Oduzeo sam joj stan jer me prevarila! Ona je zla i pokvarena žena!

Međutim, odlučio je da otkrije istinu o svemu i šokirao mnoge.

Naime, pošto Zorica nije poštovala njihov dogovor, on je raskinuo ugovor i oduzeo joj stan. Otkrio je zbog čega je doneo takvu odluku i šta se to izdešavalo između njih dvoje.

"Zorica je strašno opasna osoba, ne zato što se kurva već zbog nekih drugih stvari. Ona me je molila da je ne napadam kad udje u Parove. Ona je jedan veliki manipulator, perfidna, prepotentna, slabo obrazovana i mnogo pokvarena žena. Zorica i ja smo napravili doživotni ugovor i izdržsavanju u zamenu za stan. Od prvog dana nakon potpisivanja bili smo u strašnom sukobu. Ona je odmah pokazala pravo lice. Pre nego što smo potpisali ugovor bila je jako pažljiva, zivkala me je svaki čas, kada mi se jednom pokvario auto u Užicu, ona se odmah javila da dodje da me preveze, kad god sam negde išao ona je kontrolisala kad sam se vratio kući, da li sam dobro i tako se kao brinula o meni. Na dan potpisivanja ugovora dogovorili smo se da ja platim neke troškove oko zaključivanja ugovora kod notara, a ona da plati ručak posle toga. Čim smo potpisali, ona se pokupila i otišla, rekla je da ima obaveze i da žuri i taj ručak nikad nije platila. Nije meni bitan ručak, ali bitan je osećaj i odnos. Za njen rodjendan sam joj dao 100 evra, a ona meni moj nije ni čestitala već je imala obrazloženje da je bila u inostranstvu. Tada se zabavljala sa nekim Dragoljupčetom iz Vranjske banje", kaže deda Adam.

On dodaje i šta to Zorica iz ugovora nije ispoštovala.

"U ugovoru je pisalo da treba da mi poklanja pažnju i negu u starosti i bolesti, da bude sa mnom u komunikaciji jer mogu da umrem a da niko ne zna jer nikog i nemam i da me sahrani po verskim običajima. Ona je odmah posle potpisivanja nestala, nije zvala, nije se javljala i pokazala je svoje pravo lice. JA sam podneo zahtev da sporazumno raskinemo ugovor jer su sudski troškovi ogromni, a ona ne bi imala odakle da ih plati jer nema ništa na svoje ime, nije prijavljena u svojoj radnji, nije nigde prijavljena, njena su tamo samo ogledala i stolice. Ne zaradjuje ona od salona, ona zaradjuje na drugi način. Nelegalan način", rekao je Adam.

