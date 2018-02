LUNA I SLOBA SU NAPRAVILI JAVNU KATASTROFU: Zorica Marković ponovo osula po rijaliti paru, pa je ovo otkrila o Anabeli!

Bivša učesnica rijalitija, pevačica Zorica Marković, iskreno i bez dlake na jeziku ponovo je iznela svoj stav o čuvenom ljubavnom trouglu Luna-Sloba-Kija.

Ona je objasnila da se Luna na takmičenju koje je organizovano u rijalitiju po uzoru na "Evroviziju" apsolutno nije snašla.

"Ja sam prvo mislila da je Lepi Mića po građi. Nekoliko njih je tu statiralo, tu su, a nisu tu... Bez energije, bez volje da se pokaže nešto. Kao trema... Kakva trema? Kao da je pala sa Marsa. Da se razumemo, ja samo komentarišem ono što vidim i što je moja uloga i zadatak. Ne možeš da izađeš kao zavesa, ili šifonjer, i ništa", objasnila je Zorica.

Budući da Lunina i Slobina veza izaziva konstantnu pažnju gledalaca i da su mahom svakodnevno glavna tema među zadrugarima, Zorica je i na tu temu iznela svoje mišljenje, kao i uvek bez dlake na jeziku.

"Oni (Luna i Sloba) su po meni napravili sramotu. Oni su mogli da se vole, da se drže za ruke, a ne tako javno da naprave katastrofu. Bez obzira da li je to moderno, nije dobar primer. Bolje da su ćutali, pa kada izađu, a ne na takav način. Štala, stepenište ujutru u pola 9, skakanje po penisu... Ljudi idu na posao i gledaju", kaže pevačica.

Zorica se ne libi da javno iznese svoje negodovanje i na račun toga što Anabela opravdava baš svaki momenat Luninog ponašanja, i da nema ništa protiv toga što se njena ćerka zabavlja sa (još uvek) oženjenim muškarcem.

"Postoji jedna prepiska, ja imam argumentovani i jedan čovek koji može to sve da potvrdi, a to je naš zajednički fruizer i prijatelj. Anabela je ušla u priču sa ovim njenim sadašnjim mužem Andrejem kada je njegova žena bila u devetom mesecu i razvela je čoveka", kaže Zorica i dodaje na kraju:

"To može da potvrdi i taj frizer koji je frizirao i družio se sa njom, to je za njih normalno, što je za ostali svet nenormalno. Naravno da će svako da brani svoje dete, ja to kapiram, ali treba biti i realan", rekla je pevačica.

