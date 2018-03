LUNA JE BILA JEDNA LJUŠTARA: Anabela otkrila šta joj smeta kod ćerke!

Anabela Atijas, Luna majka, otkrila je šta joj smeta kod njene ćerke. Pevačica se osvrnula na njeno ponašanje i vezu sa Slobom Radanovićem.

"Sada joj stvarno ništa ne mogu uzeti za zlo, iako bih puno puta ušla u televiziju i obračunala se u njeno ime. Pokušavam da nađem ono najbolje u svakoj situaciji, jer znam da je ovo ozbiljna psihološka igra, ona nema osećaj realnosti, niti ima osećaj da su kamere tu. Ja sam bila kod nje kad je bila bolesna, ja sam videla jednu ljušturu. To je bilo moje dete, ali oči, pogled... Vidim telo, ali ta osoba nije prisutna, Bože oprosti. Mnogo bih volela da je drugačija, da je bezobraznija, takve najbolje prolaze. Ali ja ipak volim više kad dobijem komentare da je predivna, ništa je ne bih menjala. Treba uzeti u obzir da je ona izabrana, čovek se izjasnio, ona nije ništa ukrala, nije on čaša, pa ga ponela u torbi!", rekla je pevačica.

foto: Printscreen

Anabela je otkrila i šta je najviše boli dok gleda svoju ćerku.

"Boli me što previše svoju ljubav stavlja ispred sebe i onda dovodimo u sumnju da li smo to više mi. Znaš ono, zavoleo sam te takvu, ali sad ću da te oblikujem. Opet kažem, u zatvorenom su prostoru, određene situaciju stimulišu određene emocije", rekla je ona u emisiji "Magazin In".

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir

Autor: Kurir