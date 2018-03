SVE JE VEĆ SREĐENO: Evo kad se ženi Gastoz, a kad ćujete ko će biti mlada...

U emisiji "Upoznajte parove" poznati astrolog Dušan Veličković se dotakao raskida Gastoza i Naide.

- Meni je stvarno žao, ali ja sam Gastozu još davno rekao šta će se desiti između njih. Gastoz je riba u horoskopu, on je jedan supermen, sve će on to izdržati. Ali teško je održati ovakvu vezu gde je on u rijalitiju, a ona napolju, svi znamo koliko je Naida atraktivna, ali kada izađe sve je moguće - rekao je astrolog.

Gastoz je naveo da je raskinuo sa Naidom.

- Naida i ja nismo zajedno još od 14. februara. Kakva je to veza, gde ja samo šaljem prljave stvari, a ona vraća čiste. Kap koja je prelila čašu je snimanje spota. Šta će njoj dečko koji je u rijalitiju, neka radi napolju šta god želi, šta je čini srećnom i završena priča - rekao je Nenad. Veličković je na kraju otkrio kada će se Nenad oženiti.

- Gastoz se ženi na jesen i to sa devojkom sa kojom je sada u vezi - otkrio je astrolog.

