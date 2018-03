ANAMARIJA ODBRUSILA TIHOMIRU: Meni ne treba neko ko će da me UNIŠTAVA!

Anamarija Džambasov sinoć je doživela šok kada je videla Tihomira Filipovića u Parovima.

Iako je sinoć bila u šoku, danas je spremna da se suprotstavi Tihomiru, pa je rekla da ne želi zbog njega ispadne žrtva.

"Ja nisam neka jadnica i ne želim tako da me gledaju. Imam 29 godina, sama se borim kroz život i meni ne treba neki Tihomir da me ovde uništava, Da sam znala da će on da se vrati, ja ne bih ni ušla", rekla je.

Tihomir se smeškao i rekao da je njihova veza već gotova stvar.

" Ne, to si ti završio, a sada si došao opet ovde preko mene", odbrusila je Anamarija Tihomiru.

foto: Print Screen

Kurir.rs/Happy.tv, Foto: Printscreen Happy.tv

Kurir

Autor: Kurir