(FOTO) PREKRŠIO JE UGOVOR SA GRANDOM: Zbog toga je izbačen, a evo čime se sada bavi!

Renato Henc bio je finalista treće sezone muzičkog takmičenja "Zvezde Granda". Nekoliko godina snimao je pesme, a onda se desilo nešto neočekivano.

Domaća javnost bila je šokirana informacijom koja se pojavila u medijima da je Renato Henc izbačen iz "Grand" produkcije. Sam Renato priznao je da je prekinuo saradnju sa Sašom Popovićem.

" Imao sam nastup koji nisam prijavio Saši i Žiki Jakšiću, a oni su saznali. Ugovor koji ’Zvezda Granda’ potpiše sa ovom kućom striktni su i bespogovorni, a ja se u ovom slučaju nisam pridržavao tih odredbi", priznao je Renato.

Zatim je dodao:

"Rekao sam mu da moram da radim kako bih prehranio svoju četvoročlanu porodicu i da mi taj ugovor koji imam sa ’Grandom’ samo otežava posao. Znam šta je šou-biznis i na čemu on i Žika insistiraju, ali ja sam narodski pevač i jedino što u životu znam da radim jeste da pevam. "Snalažljiv si ti, ne bojim se ja za tebe", rekao mi je Saša, a i sam znam da sam iskusan pevač. Ali, ko zna, možda me nekad u budućnosti ponovo vidite u ’Grandu’. Do tada ću pevati svakom ko me bude pozvao", izjavio je Henc 2010. godine.

Renato se nije mnogo fizički promenio od takmičenja koje ga je proslavilo i uživa maksimalno u životu. Sudeći po fotkama koje objavljuje na Instagramu, vidi se da se u slobodno vreme bavi ribolovom.

