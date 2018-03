GAGI ĐOGANI O LJUBAVNOM TROUGLU NJEGOVE ĆERKE I BRAČNOG PARA: Ne mogu da imaju takav bolestan odnos, da jedu, druže se, a evo ko mu je najveći KRIVAC

Gagi Đogani, otac Lune Đogani, otvoreno je proogovorio o čuvenom trouglu, Luni - Slobi - Kiji.

Bez dlake na jeziku je otkrio sve što misli, a ono što mu je, kako deluje, posebno smetalo jeste odnos Kije i Slobe.

"Nemam više šta da kažem o tome. To je život, to se dešava i van rijalitija. Luna je bila iskrena, Slobu niko nije naterao. Desila se ljubav i to je to, stavio bih tačku na tu priču. Ja ne pratim nešto Zadrugu u zadnje vreme, ali Luna je polako počela da priča i da se brani. Možda je napadnuta od strane Kije, ne znam šta se dešavalo, nisam u toku. Ja sam preneo Luni preko Anabele kakav bi odnos trebalo da ima prema Kiji. Ona mi je rekla da je sve drugačije unutra i da ona ne može da bude drugačija prema Kiji", poručio je Gagi.

"To je njen izbor, ali ja bih to drugačije uradio. Na početku je nastao problem, jer je Sloba trebalo da postavi stvari na svoje mesto, on to nije uradio. Ja mu to ne zameram, ali su zato stvari takve kakve jesu. Da sam ja Sloba, pozvao bih Kiju i postavio bih je tamo gde joj je mesto. Ne mogu da imaju takav bolestan odnos, da jedu, da se druže, a vidi se da postoji sujeta. Jednostavno je - ta trojka je nezdrava, ne ide da Luna bude dobra sa Kijom", obrazložio je Đogani.

