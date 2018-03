LUNA JE OTKRILA SVE TAJNE SVOG OCA: Ali Gagi ćerki ne zamera to, ŠOKIRAĆETE šta mu kod nje najviše smeta!

Gagi Đogani pomno prati "Zadrugu" i naslednicu Lunu koju podržava, ali jednu stvar joj je ozbiljno zamerio i poručio joj da nije u pravu.



"Mislim da Luna ponekad preteruje i to joj jedino zameram, jer priča nešto što i ne treba da priča. Mislim da je ispričala tri života koja treba da ostavi za sebe. I to što priča mislim da preteruje, kao na primer da Anabela nema novca. Ona vozi džip, imaju tri auta, šalje joj garderobu redovno, tu smo, pomažemo... Jednostavno to nije tako. Kao što nije istina i za neke druge stvari", objasnio je Gagi.

Denser je priznao i da je jako blizak sa naslednicom.

"Ona mene mnogo voli i sve što ja ispričam njoj je smešno, ona je takva. Ja sam imao devijaciju nosa... kao klinac imao sam 15 godina, tad mi je doktor u Zemunu rekao da ja to moram da operišem i usput mi je ponudio estetiku, ali u to vreme estetika nije bila sjajna kao danas. Ja sam prihvatio i operaciju i estetiku, ali meni je to genetski takav nos i ona ima takav nos na mene, kao i Nina, tako da će i one imati problema sa devijacom kao što sam ja. Ja sam bio klinac i ja sam sam nekako postigao da mi daju otpusnu listu i izašao sam iz bolnice, a kad sam ušao u autobus stariji čovek me laktom udari u nos, nos je bio još svež... I kad sam rekao doktoru on se zgranuo, to se nikom nikad nije desilo. E, posle dva časa provedena van bolnice nije mi više uopšte bilo lepo, ali dobro, njoj je to smešno", ispričao je kroz smeh Gagi.

