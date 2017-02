BOLNA TEMA: Ljuba Pantović konačno progovorila o vezi sa Čabarkapom i da li ju je PREVARIO sa ćerkom

Ljuba je nakon nekoliko sati gostovanja konačno rekla istinu vezanu za njen odnos sa Aleksandrom Čabarkapom, sa kojim njena ćerka Aleksandra ima dete, a koji ju je navodno i ostavio dok je ona bila na "Farmi" pre 4 godine.

Čabarkapa ju je navodno ostavio zbog ćerke sa kojom je tada otpočeo romansu.

foto Zorana Jevtić

"On je na kraju rekao da je lagao, iz osvete, jer sam ja navodno učestvovala u nekom njegovom hapšenju. Dotični je rekao u klipu istinu, da sa mnom nije bio, a sa njom jeste bio, i to je to. Svi su se smorili od te priče", rekla je Ljuba i brzo promenila temu.

foto Printscreen

Autor: EPK