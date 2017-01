(FOTO) OTKRIVENA VELIKA TAJNA NA VRUĆOJ STOLICI: Lopov u Parovima! On je OPLJAČKAO ZLATARU! Stars 23:18, 28.01.2017. 0

Novinari su smestili Milija u vruću stolicu, te su ga pitali da objasni kako je opljačkao jednu poznatu zlataru u centru grada. Mili je priznao da je krao.



"Da to je bilo u Kolarčevoj ulici. Posle toga imao sam neki interni dogovor i vratio sam sve do jednog grama. Odgovrao sam na sudu zbog toga. Visilo mi je pet godina Valjeva ali nekako sam se izvukao. Imao sam 18 godina i bila je krađa bez pištolja, oružja... Posle toga sam bio miran, počeo sam biznisom da se bavim", rekao je Radosavljević. On je dodao da je bio sklon kocki.

http://chats.viber.com/kurir

Autor: EPK,Foto: Printscreen