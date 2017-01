KARLEUŠA NAPRAVILA LOM: Stotine fanova čekalo u redu za reprizu a tek da vidite šta su joj poklonili

Slatka mala je nastupila pred velikim brojem fanova. Dva sata pred početak Karleušinog nastupa ispred popularnog prestoničkog kluba se napravila velika gužva. Stotine fanova stajai su u redu dugačkom više desetine metara.

S obzirom na to da je Jelena poznata kao neko ko svojim fanovima uvek priredi lud i nezaborav provod, ne čudi činjenica da se za reprizu Nove godine tražila karta više.

Karleuša je Novu godinu dočekala u toplini svog doma sa pordicom, ali repriza je ipak bila radna.

"Divno mi je krenula Nova godina - pored jelke sa porodicom, muž, Atina, Nika..." rekla nam je pevačica i otkrila planove za budućnost.



"Stihijski se kod mene to dešava možda je to razlog što sam drugačija. Ono što bih volela da se u ovoj godini da se desi, to su nove pesme", priznala je JK pre nego što je izašla na pred publiku.

Delirijum je nastao kada je Karleuša izašla na binu. Jelena se pred publikom pojavila u atraktivnom izdanju - crnom kombinezonu, mrežastim čarapa i srebrinm čizmama.

Više od dva sata fanovi su uglas sa Jelenom pevali dobro poznate hitove "Ma ko ti to baje", "Slatka mala", " Nisi u prvu", "Ide maca oko tebe", "Krimi rad", i mnoge druge...

Jelenu je u publici podržao i suprug, fudbaler Duško Tošić koji je na nastup došao sa prijateljima.

Jelena iza sebe ima hordu fanova, a jedan od njih je pripremio iznenađenje za pevačicu. Naime, jedan dečko je deset sati crtao portret Jelene Karleuše, koji je sinoć poklonio pevačici. Jelena je bila oduševljena, pa je napravila jedan selfi sa vatrenim fanom.

Pogledajte kako je to izgledalo:

(Lj.S./EPK)

Autor: Foto: Stefan Jokić