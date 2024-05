EVO U ŠTA SU MILICA KEMEZ I BORA ULOŽILI PARE PRE SVADBE: Hvala dragom Bogu na svemu što mi je pružio...

Bivša rijaliti učesnica ''Zadruge 4'', Milica Kemez osvojila je drugo mesto, a time i nagradu, montažnu kuću.

Milica se više puta oglašavala da nije dobila kuću, a sada nakon četiri godine Kemezova konačno ima odgovor na to pitanje.

foto: Petar Aleksić

- Kupili smo Bora i ja dva placa. Jedan on, jedan ja pre svadbe. Bili su ljudi iz te firme i obećali su da će postaviti tu čuvenu montažnu kuću. Svakako, ako se to i ne dogodi, izgradiću ja svoje, cigla po cigla. Kako ja volim da kažem, napraviću dvorac od svog kamenja koje bacate na mene. Sve što sam do sada želela, ja sam uradila. Hvala dragom Bogu na svemu što mi je pružio nakon svega kroz šta sam prošla. Kada kroz život idete dobrotom i iskrenim srcem, nema greške. Strpljivo čekam ono što mi priprada dok uživam u onome što imam - izjavila je Milica.

Milica je inače, otkrila i oko čega su se svađale Bora i ona tik pred sećenje torte na svadbi.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Instagram

- Prvo su nas zvanice zvale i nervirali kako njih nema na spisku. Spisak se izgubio. Bila je tenzija, neki su se vraćali. Pomešalo se sve. Drugi problem je bio oko te kutije za koverta. Polomila se, plus je ona od stakla, sve su popadale, gosti su gazili po njima. Mislio je da je neko to namerno uradio. Mnogo je muzika bila glasna, čak smo i glasno pričali, ali rešili smo - govorila je Kemezova i sa javnošću podelila da je njena kuma, inače poznati model Lidija Veselinović koja je poreklom iz Crne Gore odrešila kesu kada je u pitanju poklon.

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:12 Ovako su Milica Kemez i Bora Santana izgledali na crkvenom venčanju