MANOJLOVIĆ SE NE MIRI S REZULTATIMA! Posle propalog ultimatuma kolegama iz opozicije, traži novo brojanje glasova

Savo Manojlović, kandidat za gradonačelnika Beograda pokreta Kreni-promeni, nikako ne uspeva da se pomiri sa zbirom dobijenih glasova, koji ga nisu smestili na pozicije vlasti. Posle davanja ultimatuma ostatku opozicije i poziva da se vrate mandati i organizuje građanska neposlušnost, ovaj novi učesnik u političkoj utakmici pokušao je da ospori izborne rezultate u Beogradu i zatraži od Gradske izborne komisije novo brojanje glasova na uzorku od pet odsto biračkih mesta.

Trka za lidera

Predsednik GIK Zoran Lukić potvrdio je za Kurir da je iz Kreni-promeni stigao ovakav zahtev i da ga je GIK uvažio, iako Manojlovićeva organizacija nije priložila nikakvo obrazloženje.

- Manojlovićeva grupa građana u utorak uveče je podnela zahtev za uvid u izborni materijal po uzorku sa pet odsto biračkih mesta. Zahtev nisu obrazložili, ali će se uprkos tome postupiti po njemu. Uz prisustvo podnosioca zahteva, dakle predstavnika Kreni-promeni, pristupićemo uvidu u izborni materijal sa pet odsto najvećih biračkih mesta po broju upisanih birača, a to su biračka mesta s više beogradskih opština - izjavio je Lukić.

Sociolog Vladimir Vuletić upozorava za Kurir da su potezi Manojlovića još u izbornoj noći najavili da će on pribeći opasnom voluntarizmu, vođen ambicijom da postane novi lider opozicije.

foto: Kurir televizija

- Postoje procedure i zakoni i na tome se ne smeju praviti kompromisi. Upozoravao sam i ranije da politički akteri ne mogu očekivati da se, usled nedostatka zajedničkog dogovora, tek tako menjaju zakoni, uređivačke politike javnih servisa i slične stvari. Manojlović je pokazao voluntarizam koji može biti vrlo opasan. On je već u izbornoj noći pozvao svoje aktiviste da ne potpišu zapisnike biračkih odbora. To je neshvatljiv poziv, jer ne može se nešto apriori proglasiti neregularnim. Zakon je definisao da se nepravilnost beleži tek kad je uočena, a ne ovako kako je to Manojlović zamislio - objašnjava Vuletić.

Vuletić je uveren u motive koji Sava Manojlovića navode na ovakve poteze.

- Radi se o pokušaju Manojlovića da se nametne kao najaktivniji lider opozicije posle izbora. On nesumnjivo želi da impresionira opoziciono biračko telo i da prigrabi za sebe mesto lidera opozicije. Sigurno je da želi i da pridobije uz sebe manje partije i tako osnaži svoj aktivizam. Često je taj aktivizam, kao što vidimo i sada, antisistemski. On bi imao smisla tek pošto se iscrpe sredstva koja pružaju zakon i sistem - napominje Vuletić.

Izgovor za poraz

Nemanja Zavišić iz Centra za društvenu stabilnost ocenjuje za Kurir da je ponašanje Manojlovića nakon izbora „najblaže rečeno nezrelo i nedoraslo za nekoga ko želi da se bavi javnim poslom“.

foto: Kurir televizija

- Pozivanjem na građansku neposlušnost i nepriznavanje izbornih rezultata Manojlović pokazuje nepoštovanje demokratije, državnih institucija i volje naroda. Opozicija i dalje ne razume poruke koje im narod šalje na svim izborima u poslednjoj deceniji. Umesto da se bave uzrokom svog neuspeha, da stanu ispred ogledala, pogledaju sami sebe, svoje ponašanje i promene nešto, oni se ponašaju sve gore i destruktivnije, i sve su više besni na sopstveni narod, koji to ne prihvata. Trenutno se u opoziciji vode „igre prestola“, to jest bukti sukob između Save Manojlovića i Dragana Đilasa oko liderstva u prozapadnoj opoziciji. Sa jedne strane, osporavanjem izbornih rezultata, Manojlović pokušava pred svojim pristalicama da pronađe izgovor za izborni debakl i upravo zato poziva na proteste i blokade, dok sa druge strane, Dragan Đilas minira svaku aktivnost Manojlovića grčevito se boreći da u očima Zapada on ostane najvažniji faktor u opoziciji. Biće zanimljivo pratiti tu sapunicu, ali nisam siguran koliko to običan narod interesuje - smatra naš sagovornik.

Kako napominje, građanima je dosta izbora, ali mu je još više dosta protesta, svađa, blokada i nasilja.

- Izbori na svim nivoima su završeni, SNS je dobio poverenje da vodi zemlju u narednom mandatu i mislim da se treba okrenuti onome što je važno, projektima, odnosno daljoj borbi za razvoj i napredak zemlje. A opozicija zasad neka nastavi da se ponaša na nivou dece iz vrtića, a jednog dana možda i shvate šta im narod govori - poručuje Zavišić.

Bukti rat među opozicionarima Štete koje su napravljene su veoma ozbiljne l Manojlovićevi predlozi ne nailaze na odobravanje kod ostatka opozicije. Potpredsednica SSP Marinika Tepić juče je poručila Manojloviću da je „naknadna pamet nanela puno štete građanima“. Ona je rekla da opozicija ultimatume treba da postavlja političkom protivniku Vučiću, a ne opoziciji, kao i da opozicione organizacije treba međusobno direktno da razgovaraju, a ne preko medija. Lider stranke Srce Zdravko Ponoš uputio je kritike na račun opozicije i poručio da je neka šteta koju su napravili vrlo ozbiljna: - Šteta je to kad se donese zakon koji predloži taj deo opozicije, bude izglasan uz podršku vlasti, a onda kasnije deo te opozicije koji izlazi na te izbore pokaže manjak kapaciteta i pravnog znanja i sposobnosti da se ponaša u skladu ne samo s tim zakonom nego i sa onim koji su o-ho-ho stariji i primenjuju se godinama unazad, uključujući i taj rodni odnos, i onda to traži da se interpretira na kreativan način. To je skandalozno. I onda im režim izađe u susret i pusti da to tako prođe. I kako ćemo sutra mi, oni, bilo ko iz opozicije da da neku primedbu režimu i kaže vi ne poštujete zakon, kad je taj režim umoljen da im progleda kroz prste.

Kurir Politika