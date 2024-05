ĆERKA ZDRAVKA ČOLIĆA OBJAVILA PRISNE KADROVE SA DEČKOM! Voze se na motoru, a ona ga čvrsto grli! Pogledajte kako uživaju (FOTO)

Ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, veoma je aktivna na društvenim mrežama i svoje pratioce svakodnevno obaveštava šta radi, šta je obukla, ali i ko je osvojio njeno srce.

Tako je sada napravila pravu pometnju među njenim fanovima, kada je na društvenim mrežama objavila fotografije sa dečkom, a po običaju je njegovo lice sakrila.

foto: Printscreen Instagram

Njih dvoje otputovali su u Sloveniju, a koliko su zaljubljeni svedoče romantični kadrovi iz ove zemlje.

foto: Printscreen Instagram

Oni su se prvo vozili motorom, a Una je svog dragog čvrsto grlila, a zatim su otišli do jednog restorana gde su nazdravili vinom.

foto: Printscreen Instagram

Podsetimo, Zdravko Čolić je nedavno progovorio o ćerki Uni i njenoj popularnosti na društvenim mrežama.

foto: Damir Dervišagić, Instagram

- Ona samo nešto slika. Ja je kaznim, ne volim to, ali ne mogu joj zabraniti. Ona je takva... Jednostavno, komunicira s ljudima, voli da se slika. Sa mnom se slikaju. Ja nisam nikad takav bio, što manje, to bolje. Samo kad moram, zbog posla. A ona samo telefon. Ja ne mogu da joj zabranim, šta da joj radim. To je drugačije potpuno nego što je nekad bilo. Pre si morao fotografa da unajmiš da te slika ili si morao imati dobar fotoaparat kući, pa onda čekaš da izradiš slike - rekao je pevač za Avaz.

Bonus video:

05:19 STARS EP 300