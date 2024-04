ČOLINA ĆERKA POKAZALA TELO: Una se skinula u kupaći i usijala mreže, komentari pljušte "Devojko grmiš!"

Ćerka Zdravka Čolića, Una, neretko za svoje društvene mreže pozira u izazovnim izdanjima, a sada je ponovo svojim fotografijama izazvala lavinu komentara.

foto: Kurir televizija

Una trenutno boravi na planini, a svojim pratiocima je pokazala kako se oputša u spa centru.

foto: Printskrin/Instagram

Čolina naslednica je pozirala u kupaćem kostimu koji je savršeno isticao njene obline, a preko je ogrnula bademantil koji je spustila na jedno rame.

foto: Printskrin/Instagram

Komentari ispod Unine objave su se samo nizale:

"Alo, devojko, grmiš", "Au, kakva si, Unaaaa", "Lepotice", "Predivna i prirodna", "Lepotice, pazi da ne izgoriš", bili su neki od komplimenata.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Zdravko je nedavno pričao o ćerkama Uni i Lari.

- Ponosan sam na svoju malu porodicu, šmizle, dve devojčice, sada već devojke. Žena se brine više. Kada bi bilo do mene, sve bih dopustio. Ona mene kritikuje, ali to je tako. Sa druge strane, ne mogu biti previše strog, to je nekako teško, u momentima mogu malo da se uozbiljim. Uglavnom sam popustljiv - kazao je Čola za televiziju "E".

Kurir.rs/Blic

