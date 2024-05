"NAPUNILA SAM DVORANU DA BIH NJOJ PROSLAVILA ROĐENDAN" Goca Tržan se javno obratila ćerki Leni, danas je za njih poseban dan!

Za Gocu Tržan i njenu porodicu danas je poseban dan.

Njena ćerka Lena danas proslavlja 17. rođendan, a ponosna mama obratila joj se javno i putem svog Instagram profila uputila svojoj mezimici emotivnu čestitku:

- Kažu da kad rodiš ćerku, dobiješ najbolju drugaricu za ceo život. Hm… Ima ona dovoljno drugarica, a imam i ja. Rodila sam ćerku. Ona ima mamu. Do kraja vremena sam njena podrška, njen čuvar, njeno sigurno utočiste, njen navijač, njena naporna majka koja stalno ima nešto da joj kaže… A ona će do kraja vremena biti moja najveća ljubav. Srećan 17. rođendan devojko. Volimo te do zauvek - napisala je on uz zajedničke fotografije koje je objavila, a čestitke u komentarima se i dalje nižu.

Ona je potom podelila i zajednički snimak sa Lenom uz komentar:

- Kakav koncert? Ne pevam ja koncert, ja sam napunila MTS Dvoranu da proslavimo njen rođendan - napisala je Goca u šali.

